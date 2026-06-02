Reservas: el déficit de servicios cayó 42% anual en abril ante menor salida de dólares por turismo

Los datos cambiarios de abril pasado dan cuenta que las operaciones de comercio exterior vinculadas con el sector servicios registraron una importante caída del déficit interanual, sobre todo vinculada con el turismo y compras en el exterior.

De acuerdo con el último Balance Cambiario del B anco Central ( BCRA ) la cuenta servicios registró nuevamente déficit en esta oportunidad de 674 millones de dólares lo que representa un incremento del 29% respecto del mes anterior pero una disminución del 42% frente al mismo período del año pasado. De esta manera el saldo acumulado en lo que va del 2026 muestra que el sector servicios alcanza un déficit de 2.882 millones de dólares , se trata de uno de los más bajos registros desde la pandemia del 2020.

Según las estimaciones del BCRA, la cuenta Viajes y Pasajes a través del mercado de cambios resultó en egresos netos por 457 millones de dólares , explicado por egresos brutos de unos 813 millones de dólares e ingresos brutos por 356 millones de dólares.

Al respecto, el BCRA explica que los egresos brutos se vinculan a partir de los gastos con tarjetas por viajes, estimados en 604 millones de dólares (valor que excluye servicios digitales por 146 millones y los pagos con tarjeta por bienes despachados mediante servicios postales por unos 118 millones). Además, señala el ente monetario, se registraron 108 millones de dólares de giros al exterior de operadores turísticos y 100 millones de dólares asociados a servicios de transporte de pasajeros . Vale señalar que los ingresos brutos los estiman de la misma forma y se explican a partir de cobros de tarjetas por viajes por 257 millones de dólares (excluyendo servicios digitales y unos 5 millones de ingresos por exportaciones de bienes despachados mediante servicios postales), de giros del exterior de operadores turísticos y billetes de no residentes por 50 millones de dólares y de ingresos por servicios de transporte de pasajeros por 49 millones de dólares.

También vale recordar que, desde el advenimiento del Gobierno libertario, el BCRA comenzó a considerar que un 70% de todos los egresos por consumos de bienes y servicios por viajes, otros pagos con tarjeta y servicios de transporte de pasajeros son directamente cancelados por los clientes con fondos en moneda extranjera, mayormente comprados en el mercado de cambios como billetes sin fines específicos.

Con relación al resto de la cuenta Servicios, se explica por los egresos netos por Otros servicios (u$s315 millones), Fletes y seguros (u$s142 millones) y bienes despachados mediante servicios postales (u$s113 millones). Como ya es costumbre, los mismos fueron parcialmente compensados por los ingresos netos en concepto de Servicios empresariales profesionales y técnicos por 352 millones de dólares.

Por otro lado, las operaciones en concepto de ingreso primario representaron una salida neta de 949 millones de dólares en el mes, explicada por egresos netos de intereses (575 millones, de los cuales 404 millones de dólares fueron realizados por el Gobierno y el BCRA, principalmente por pago de intereses de BOPREAL) y de utilidades, dividendos y otras rentas por 374 millones de dólares. Al respecto, vale recordar que el BCRA vía la Comunicación “A” 8226 de un año atrás autorizó el acceso al mercado de cambios para realizar pagos de dividendos a accionistas no residentes correspondientes a las utilidades obtenidas en los balances cuyos ejercicios comiencen a partir del 1 de enero de 2025; y a su vez, las personas jurídicas y humanas que hubieran suscripto BOPREAL desde la serie 3 en adelante puedan utilizar los dólares a los que acceden mediante ese bono para pagos en concepto de utilidades y dividendos.

En cuanto a los egresos por utilidades y dividendos de abril que sumaron 365 millones de dólares, fueron principalmente realizados mediante compras en el mercado de cambios; y del total de los egresos brutos por utilidades y dividendos, se destacan los sectores Oleaginosos y Cerealero (u$s132 millones), Energía (u$s107 millones) y Metales Comunes y Elaboración (u$s 57 millones).

Por su parte, las operaciones por ingreso secundario representaron un superávit de 10 millones de dólares.

No hay que soslayar que con el fin de mejorar las estadísticas cambiarias, el BCRA modificó el código de concepto mediante el cual las entidades registraban los consumos con tarjetas de residentes con proveedores no residentes o de no residentes con proveedores argentinos, de modo que ahora hay una apertura del concepto que permite separar, a partir de julio del 2025, por un lado los consumos por viajes al exterior y las compras no presenciales de bienes a proveedores del exterior y, por el otro, los consumos de servicios digitales a proveedores del exterior. A partir de ello, los consumos de servicios digitales se agrupan bajo la cuenta Otros servicios.