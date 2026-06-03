Selección argentina, EN VIVO: la jornada del miércoles 3 de junio en el Mundial 2026

La Selección argentina continúa con su preparación en Kansas y este miércoles afrontará su tercera jornada de entrenamientos sobre césped de cara al amistoso del sábado frente a Honduras. Lionel Scaloni comenzó a probar variantes y a delinear una posible formación, en la que Gerónimo Rulli ocupó el lugar de Emiliano Martínez y Nicolás Capaldo se desempeñó como lateral derecho ante las ausencias de Gonzalo Montiel y Nahuel Molina.
El plan de Lionel Scaloni para la puesta a punto de Argentina y el equipo que paró para el primer amistoso
Argentina realizará este martes en Kansas, Estados Unidos, su segundo entrenamiento preparatorio para el Mundial 2026 que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá. Con algunos tocados, Lionel Scaloni volverá a probar en cancha a buena parte de los 26 seleccionados. La primera parada preparatoria será el amistoso del sábado ante Honduras.
La selección campeona del mundo volverá a trasladarse al centro de entrenamiento de Sporting Kansas City, el bunker deportivo de la Asociación de Fútbol Argentino (AFA) en terreno estadounidense. A dos semanas del debut, el técnico comienza a exigir a los jugadores para sacar las primeras conclusiones.