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3 de junio 2026 - 10:06

Selección argentina, EN VIVO: la jornada del miércoles 3 de junio en el Mundial 2026

Scaloni sigue de cerca la evolución de varios futbolistas que arrastran molestias físicas.

Scaloni sigue de cerca la evolución de varios futbolistas que arrastran molestias físicas.

Por @Argentina

A menos de dos semanas del debut mundialista, Lionel Scaloni ajusta detalles en Kansas mientras varios jugadores evolucionan favorablemente de sus molestias físicas.

La Selección argentina continúa con su preparación en Kansas y este miércoles afrontará su tercera jornada de entrenamientos sobre césped de cara al amistoso del sábado frente a Honduras. Lionel Scaloni comenzó a probar variantes y a delinear una posible formación, en la que Gerónimo Rulli ocupó el lugar de Emiliano Martínez y Nicolás Capaldo se desempeñó como lateral derecho ante las ausencias de Gonzalo Montiel y Nahuel Molina.

La principal novedad pasa por la recuperación de Cristian "Cuti" Romero, que recibió el alta médica tras superar una lesión en el ligamento lateral de la rodilla derecha y volvió a trabajar junto al grupo. Aunque ya está a disposición del cuerpo técnico, la idea es llevarlo de manera progresiva y no arriesgarlo frente a Honduras, por lo que podría sumar minutos recién en el amistoso contra Islandia.

Además, Scaloni sigue de cerca la evolución de varios futbolistas que arrastran molestias físicas. Julián Álvarez ya dejó atrás su esguince de tobillo y podría jugar los próximos amistosos, mientras que Lionel Messi, Leandro Paredes, Gonzalo Montiel, Nahuel Molina, Nicolás Paz, Nicolás González y Emiliano Martínez continúan bajo seguimiento médico. El gran objetivo es que todos lleguen en óptimas condiciones al debut mundialista del 16 de junio frente a Argelia en Kansas City.

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El plan de Lionel Scaloni para la puesta a punto de Argentina y el equipo que paró para el primer amistoso

seleccion argentina

Argentina realizará este martes en Kansas, Estados Unidos, su segundo entrenamiento preparatorio para el Mundial 2026 que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá. Con algunos tocados, Lionel Scaloni volverá a probar en cancha a buena parte de los 26 seleccionados. La primera parada preparatoria será el amistoso del sábado ante Honduras.

La selección campeona del mundo volverá a trasladarse al centro de entrenamiento de Sporting Kansas City, el bunker deportivo de la Asociación de Fútbol Argentino (AFA) en terreno estadounidense. A dos semanas del debut, el técnico comienza a exigir a los jugadores para sacar las primeras conclusiones.

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¿Llega al debut? Dibu Martínez fue contundente sobre su recuperación para el Mundial

La presencia de Emiliano "Dibu" Martínez en el estreno de la Selección argentina ante Argelia sigue siendo uno de los temas que más atención genera en la previa del Mundial 2026. Sin embargo, el propio arquero transmitió optimismo sobre su recuperación de la fractura en un dedo de la mano derecha y se mostró confiado respecto de sus posibilidades de estar disponible para el primer partido del torneo.

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Emiliano

Emiliano "Dibu" Martínez, arquero de la selección argentina

Antes de ingresar a un entrenamiento en Kansas, el marplatense fue consultado por un grupo de hinchas sobre su estado físico. Lejos de mostrarse preocupado, respondió con seguridad: "Muy bien. Llego, llego". La frase fue interpretada como una señal positiva tanto para el cuerpo técnico de Lionel Scaloni como para los simpatizantes argentinos, que esperan contar con el arquero campeón del mundo desde el inicio de la competencia.

Mientras continúa con su recuperación, Martínez trabaja con un vendaje protector en la mano lesionada y realiza ejercicios específicos para evitar impactos en la zona afectada. Aunque la lesión no requirió cirugía, el cuerpo médico decidió extremar los cuidados y todo indica que no participará de los amistosos frente a Honduras e Islandia. El gran objetivo es que llegue en condiciones al duelo ante Argelia del 16 de junio, cuando Argentina comience la defensa del título obtenido en Qatar 2022.

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Uno a uno: cómo están los jugadores lesionados de la Selección argentina a días del Mundial

A medida que se acerca el debut ante Argelia, Lionel Scaloni monitorea la evolución de varios futbolistas que llegaron a la concentración con distintas molestias físicas. El objetivo del cuerpo técnico es que todos estén disponibles para el estreno mundialista, por lo que algunos jugadores serán preservados en los amistosos de preparación frente a Honduras e Islandia.

  • Lionel Messi: sobrecarga en el isquiotibial izquierdo. La intención es cuidarlo en los amistosos para que llegue al 100% al debut.
  • Emiliano Martínez: sufrió una pequeña fractura en un dedo durante la final de la Europa League. No fue operado y llegaría sin problemas al Mundial.
  • Nicolás Paz: arrastra una molestia en la rodilla izquierda por un golpe, aunque no tendría inconvenientes para estar disponible.
  • Leandro Paredes: terminó la temporada con una sobrecarga muscular y redujo las cargas de entrenamiento.
  • Gonzalo Montiel: es el caso que genera mayor preocupación por un desgarro grado 2 en el cuádriceps. Su presencia ante Argelia está en duda.
  • Nahuel Molina: se encuentra en la etapa final de recuperación de un desgarro grado 1 y esperan contar con él para el inicio del torneo.
  • Nicolás González: continúa recuperándose de un desgarro sufrido a fines de abril y tiene pocas posibilidades de sumar minutos en los amistosos previos al Mundial.

A medida que se acerca el debut ante Argelia, Lionel Scaloni monitorea la evolución de varios futbolistas que llegaron a la concentración con distintas molestias físicas. El objetivo del cuerpo técnico es que todos estén disponibles para el estreno mundialista, por lo que algunos jugadores serán preservados en los amistosos de preparación frente a Honduras e Islandia.

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Cómo es el increíble operativo de seguridad que rodea a la Selección argentina

seleccion argentina seguridad

La Selección argentina se traslada diariamente por Kansas City bajo un despliegue de seguridad pocas veces visto en una Copa del Mundo. Más de 20 patrulleros y 15 motos policiales escoltan cada movimiento del plantel de Lionel Scaloni, mientras un perímetro de 250 metros mantiene alejados a los hinchas del centro de entrenamiento.

El seleccionado campeón del mundo realiza cada uno de sus desplazamientos en Missouri bajo un protocolo de seguridad de gran magnitud. Desde el hotel Origin, donde se hospeda la delegación, hasta el complejo Compass Minerals, sede de los entrenamientos, el equipo viaja acompañado por una extensa caravana policial que garantiza un traslado rápido y sin interrupciones.

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Julián Álvarez superó su lesión y ya está a disposición de Scaloni

Julián Álvarez Messi

La recuperación de Julián Álvarez representa otra noticia alentadora para la Selección argentina. El delantero dejó atrás el esguince de tobillo que sufrió en el tramo final de la temporada con Atlético de Madrid y ya se encuentra en condiciones de volver a competir. En el cuerpo técnico consideran que podrá sumar minutos en los amistosos ante Honduras e Islandia antes del debut en el Mundial 2026.

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La Selección tendrá una práctica abierta a la prensa antes de viajar a Texas

El plantel argentino volverá a entrenarse este miércoles en el Compass Minerals National Performance Center desde las 19.30 (hora argentina). La actividad contará con 15 minutos abiertos para los medios de comunicación y formará parte de la preparación final antes del amistoso del sábado. Tras esta jornada, el equipo de Lionel Scaloni completará dos entrenamientos más en Kansas antes de partir rumbo a Texas.

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La Selección recupera a Cuti Romero: recibió el alta y quedó a disposición de Lionel Scaloni

selección argentina cuti romero

La Selección argentina recibió una buena noticia en la previa del Mundial 2026: Cristian “Cuti” Romero recibió el alta médica y quedó a disposición de Lionel Scaloni, mientras el plantel continúa con su preparación en Kansas para los amistosos previos al debut.

El defensor había encendido las alarmas por una lesión en el ligamento lateral de la rodilla derecha, sufrida hace casi 50 días. Sin embargo, en las últimas horas volvió a entrenarse con normalidad junto al resto del grupo, aunque todavía no participó de los trabajos futbolísticos de mayor intensidad.

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