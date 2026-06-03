Selección argentina, EN VIVO: la jornada del miércoles 3 de junio en el Mundial 2026

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¿Llega al debut? Dibu Martínez fue contundente sobre su recuperación para el Mundial

La presencia de Emiliano "Dibu" Martínez en el estreno de la Selección argentina ante Argelia sigue siendo uno de los temas que más atención genera en la previa del Mundial 2026. Sin embargo, el propio arquero transmitió optimismo sobre su recuperación de la fractura en un dedo de la mano derecha y se mostró confiado respecto de sus posibilidades de estar disponible para el primer partido del torneo.

dibu martinez reuters.JPG Emiliano "Dibu" Martínez, arquero de la selección argentina Reuters

Antes de ingresar a un entrenamiento en Kansas, el marplatense fue consultado por un grupo de hinchas sobre su estado físico. Lejos de mostrarse preocupado, respondió con seguridad: "Muy bien. Llego, llego". La frase fue interpretada como una señal positiva tanto para el cuerpo técnico de Lionel Scaloni como para los simpatizantes argentinos, que esperan contar con el arquero campeón del mundo desde el inicio de la competencia.

Mientras continúa con su recuperación, Martínez trabaja con un vendaje protector en la mano lesionada y realiza ejercicios específicos para evitar impactos en la zona afectada. Aunque la lesión no requirió cirugía, el cuerpo médico decidió extremar los cuidados y todo indica que no participará de los amistosos frente a Honduras e Islandia. El gran objetivo es que llegue en condiciones al duelo ante Argelia del 16 de junio, cuando Argentina comience la defensa del título obtenido en Qatar 2022.