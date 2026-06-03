El Gobierno habilitó a talleres mecánicos particulares para realizar la VTV: los cambios a partir de hoy

La medida entró en vigencia este miércoles tras su publicación en el Boletín Oficial. Los talleres que cumplan con los requisitos técnicos podrán incorporarse al sistema de verificación vehicular.

El Gobierno puso en marcha este miércoles el nuevo esquema que habilita a talleres mecánicos privados a realizar la Revisión Técnica Obligatoria (RTO) y la Verificación Técnica Vehicular (VTV) , una reforma anunciada ayer con la que busca abrir el sistema a nuevos prestadores y dejar atrás la obligatoriedad de concurrir exclusivamente a las plantas habilitadas por el Estado.

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La medida fue formalizada a través de una publicación en el Boletín Oficial y establece que los talleres particulares que cumplan con las condiciones técnicas exigidas podrán inscribirse para prestar el servicio. La Secretaría de Transporte será la encargada de administrar un registro centralizado y de controlar la carga e interoperabilidad de la información generada por cada inspección.

La decisión había sido anticipada por el vocero presidencial y jefe de Gabinete, Manuel Adorni , quien aseguró que con la apertura del registro para talleres privados se termina el "monopolio de las plantas de VTV" .

Con la apertura del registro, los talleres mecánicos que cumplan con los requisitos técnicos y administrativos exigidos por las autoridades podrán incorporarse al sistema de revisión vehicular y realizar las inspecciones obligatorias.

La implementación de la medida requerirá la definición de criterios vinculados al equipamiento necesario, los controles de calidad y los mecanismos de fiscalización que garanticen que las revisiones se realicen bajo estándares de seguridad equivalentes a los vigentes.

Se trata de uno de los cambios más importantes en el sistema de revisión técnica vehicular de los últimos años y podría modificar la forma en que millones de automovilistas realizan un trámite obligatorio para circular en todo el país.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/madorni/status/2061972321632428478?s=20&partner=&hide_thread=false A partir de mañana, se abre el registro de inscripción para que talleres mecánicos particulares habilitados puedan realizar la Revisión Técnica Obligatoria.



Se termina el monopolio de las plantas de VTV.



Fin. — Manuel Adorni (@madorni) June 3, 2026

La reforma forma parte de un proceso de cambios impulsado por el Gobierno nacional desde comienzos de año. En marzo, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, había anunciado modificaciones al régimen de verificaciones técnicas que incluyeron la extensión de los plazos para los vehículos cero kilómetro, la posibilidad de que cualquier taller equipado pueda realizar las inspecciones y la eliminación del denominado informe de configuración de modelo.

Sturzenegger

En ese momento, el funcionario definió a la VTV como un trámite que generaba numerosas quejas entre los usuarios y defendió la necesidad de modernizar el sistema. Sin embargo, la implementación de la reforma había quedado demorada por una medida cautelar impulsada por cámaras vinculadas a las plantas de revisión técnica.

Con la entrada en vigencia de la nueva normativa, el sector privado podrá incorporarse formalmente al esquema de controles vehiculares. Para ello, los talleres deberán remitir la información requerida por la autoridad de aplicación y garantizar que sus sistemas sean compatibles con la base de datos administrada por la Secretaría de Transporte.

Entre las exigencias técnicas previstas para obtener la habilitación figuran equipos para controlar el sistema de frenos, la alineación de la dirección, la suspensión, la iluminación y las emisiones contaminantes, además de instrumentos para medir ruidos, verificar neumáticos y realizar controles eléctricos. También deberán contar con herramientas específicas para inspeccionar el estado general de los vehículos y certificar que cumplen con las condiciones de seguridad exigidas para circular.

La implementación definitiva del nuevo esquema dependerá además de la adhesión que realicen las distintas jurisdicciones, ya que cada provincia conserva facultades para definir la aplicación de los cambios dentro de su territorio.

VTV en aumento: los valores de este trámite en junio 2026

La provincia de Buenos Aires definió nuevos importes para quienes deban realizar la Verificación Técnica Vehicular durante junio de 2026.

Las tarifas incluyen IVA, oblea y gastos administrativos asociados al trámite. Los valores vigentes son los siguientes:

autos particulares: $96.968

motos: $36.469

El esquema tarifario se aplica a los vehículos radicados dentro del territorio bonaerense. Algunos grupos cuentan con exenciones, que les permiten acceder al trámite sin costo.

Los beneficiarios alcanzados por esa medida son:

vehículos oficiales de la provincia y organismos descentralizados

ambulancias provinciales y municipales

vehículos de bomberos

personas con discapacidad titulares del vehículo

Determinados sectores también pueden acceder a una bonificación del 50% sobre el valor de la verificación. Los casos contemplados por ese beneficio son:

vehículos con más de 20 años de antigüedad radicados en Provincia

taxis y remises habilitados

transportes escolares

jubilados y pensionados con ingresos inferiores a dos haberes mínimos

La renovación de la VTV debe realizarse de acuerdo con el cronograma anual dispuesto para cada terminación de patente.

Las fechas informadas para 2026 son las siguientes: