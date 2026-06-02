Caso Agostina Vega: el concejal cordobés vinculado a Claudio Barrelier dejará su banca

Se trata de Ricardo Moreno, quien ocupa un escaño en el Concejo Deliberante de la capital cordobesa. El intendente Daniel Passerini dispuso su remoción. También se realizará una auditoría sobre todo el personal.

Ricardo Moreno no será más concejal en la capital de Córdoba.

El femicidio de Agostina Vega sigue generando ecos en la política de Córdoba. Este martes, el intendente de la capital mediterránea, Daniel Passerini , logró remover de su banca al concejal Ricardo Moreno , quien ofició como abogado de Claudio Barrelier , el principal acusado por el caso, en una causa previa.

Passerini dispuso que Raúl La Cava , quien ocupaba un cargo en el área de Políticas Sociales de la Municipalidad, renunciara a su puesto actual con el objetivo de jurar su escaño en el Concejo Deliberante local . De esta manera, Moreno, quien era su suplente, deberá dejar el puesto vacante.

El hecho se concretará este jueves. Desde la intendencia cordobesa indicaron que se trata de una decisión de "estricto orden institucional y moral". Asimismo, se dispuso de manera simultánea el inicio de una Auditoría Integral de todo el Personal Municipal.

"Esta auditoría técnica y administrativa abarcará la totalidad de las áreas, secretarías y dependencias de la administración pública centralizada y descentralizada de Córdoba Capital", indico el gobierno local.

En paralelo, se detalló que el objetivo fundamental del procedimiento "es garantizar la absoluta transparencia, la optimización de los recursos públicos y la validación de idoneidad en el ejercicio de las funciones de cada agente del Estado municipal".

"La prioridad de la gestión continúa enfocada de manera ininterrumpida en el desarrollo de la agenda de obras, servicios y modernización planificada para los vecinos de la ciudad", señalaron.

Además, aclararon que las actividades oficiales y el funcionamiento de las distintas áreas operativas se desarrollan en un marco de total normalidad y control institucional.

Ricardo Moreno es concejal del Partido Justicialista (PJ) en la capital cordobesa. En 2021, según admitió, gestionó el ingreso a la Municipalidad de Claudio Barrelier, quien comenzó como becario hasta saltar al área de Tránsito.

En los últimos días, Moreno reconoció públicamente que había recomendado el ingreso de Barrelier al municipio. También trascendió un audio atribuido al concejal en el que admite haberlo hecho entrar a trabajar y haber intervenido en su favor cuando enfrentó una causa judicial previa.

El funcionario proviene del gremialismo e integra las 62 Organizaciones Peronistas.

Allanamiento

La policía allanó este martes la casa de la Viviana, la madre de Claudio Barrelier, el único detenido y acusado por el crimen. El caso mantiene conmocionada a Córdoba luego de que el cuerpo de la adolescente, de 14 años, fuera hallado desmembrado en un descampado.

El operativo se desplegó con el objetivo de desarticular la red de encubrimiento y complicidades en torno al crimen. Actualmente, las autoridades concentran sus esfuerzos en recolectar pruebas clave que permitan reconstruir la cronología y los movimientos del imputado en las horas y días posteriores a la desaparición de la menor. En el procedimiento participó la División Canes y, tras finalizar las tareas, se estableció una consigna policial permanente en la puerta de la vivienda.

Asimismo, uno de los puntos clave que los investigadores buscan esclarecer es si existió comunicación entre la madre y su hijo en las horas previas a que el cuerpo de la menor fuera abandonado en un descampado de 200 hectáreas en el barrio Ferreyra.

Con todas estas medidas, la justicia intenta determinar de manera rigurosa si Barrelier actuó en absoluta soledad o si contó con el amparo y la protección de alguien de su entorno para encubrir el femicidio.