Quiniela de hoy, en vivo: resultados de la Nacional y Provincial martes 30 de septiembre

Ya se pueden seguir en vivo los resultados ganadores del sorteo de la Quiniela Nacional y de Provincia, de este martes 30 de septiembre.
Resultados de la Quiniela Primera Nacional y Provincial, hoy lunes 29 de septiembre
Todos los números, según el orden en el que quedaron:
Nacional
- 1: 2782
- 2: 0640
- 3: 3114
- 4: 2595
- 5: 1932
- 6: 6729
- 7: 7403
- 8: 0228
- 9: 4215
- 10: 2896
- 11: 9271
- 12: 2768
- 13: 2306
- 14: 7142
- 15: 2598
- 16: 7671
- 17: 5879
- 18: 9712
- 19: 5807
- 20: 4804
Letras de la Nacional: CKLV
Provincial
- 1: 4610
- 2: 1642
- 3: 8281
- 4: 7131
- 5: 6411
- 6: 1692
- 7: 5112
- 8: 4700
- 9: 9193
- 10: 1930
- 11: 9129
- 12: 0707
- 13: 1750
- 14: 7179
- 15: 4379
- 16: 6920
- 17: 2382
- 18: 6963
- 19: 0836
- 20: 8261
