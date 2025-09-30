SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

En Vivo
30 de septiembre 2025 - 07:57

Quiniela de hoy, en vivo: resultados de la Nacional y Provincial martes 30 de septiembre

loteria quini loto.jpg
Por

Resultados de la quiniela nacional y provincial del martes 30 de septiembre.

Ya se pueden seguir en vivo los resultados ganadores del sorteo de la Quiniela Nacional y de Provincia, de este martes 30 de septiembre.

Live Blog Post

Resultados de la Quiniela Primera Nacional y Provincial, hoy lunes 29 de septiembre

Todos los números, según el orden en el que quedaron:

Nacional

  • 1: 2782
  • 2: 0640
  • 3: 3114
  • 4: 2595
  • 5: 1932
  • 6: 6729
  • 7: 7403
  • 8: 0228
  • 9: 4215
  • 10: 2896
  • 11: 9271
  • 12: 2768
  • 13: 2306
  • 14: 7142
  • 15: 2598
  • 16: 7671
  • 17: 5879
  • 18: 9712
  • 19: 5807
  • 20: 4804

Letras de la Nacional: CKLV

Provincial

  • 1: 4610
  • 2: 1642
  • 3: 8281
  • 4: 7131
  • 5: 6411
  • 6: 1692
  • 7: 5112
  • 8: 4700
  • 9: 9193
  • 10: 1930
  • 11: 9129
  • 12: 0707
  • 13: 1750
  • 14: 7179
  • 15: 4379
  • 16: 6920
  • 17: 2382
  • 18: 6963
  • 19: 0836
  • 20: 8261
Live Blog Post

Resultados de la Quiniela Previa Nacional y Provincial, hoy lunes 29 de septiembre

Todos los números, según el orden en el que quedaron:

Nacional

  • 1: 0106
  • 2: 6063
  • 3: 9387
  • 4: 8053
  • 5: 4882
  • 6: 3539
  • 7: 0059
  • 8: 2263
  • 9: 4961
  • 10: 6263
  • 11: 0256
  • 12: 0715
  • 13: 0738
  • 14: 4508
  • 15: 8552
  • 16: 1638
  • 17: 6770
  • 18: 3522
  • 19: 8791
  • 20: 4172

Letras de la Nacional: ADFQ

Provincial

  • 1: 3539
  • 2: 1299
  • 3: 1624
  • 4: 2621
  • 5: 8751
  • 6: 0664
  • 7: 3812
  • 8: 2469
  • 9: 8987
  • 10: 3812
  • 11: 3971
  • 12: 1213
  • 13: 2371
  • 14: 7007
  • 15: 2046
  • 16: 7241
  • 17: 4368
  • 18: 7522
  • 19: 7216
  • 20: 3868
Live Blog Post

¿Cómo se gana en la quiniela?

El premio depende de cuántos números acertaste y de cuánto apostaste. Las combinaciones más comunes son:

  • Apuesta a 1 cifra: Si apostaste al número 7, ganás si ese número aparece en el último dígito de los resultados.
  • Apuesta a 2 cifras: Por ejemplo, si elegiste el 35, ganás si las últimas dos cifras del resultado coinciden con tu número.
  • Apuesta a 3 cifras: Elegiste el 426 y ganás si las últimas tres cifras del resultado son 426.
  • Apuesta a 4 cifras: Si jugaste al 7890, ganás si el número completo coincide con las últimas cuatro cifras del resultado.

El monto del premio varía en función del tipo de apuesta y del monto jugado. Las agencias tienen tablas específicas para calcular las ganancias.

Live Blog Post

¿Cuántos sorteos hay por día y cuáles son los horarios?

Los sorteos de la Quiniela se realizan cuatro veces por día:

  • La Previa (a las 10).
  • La Primera (a las 12).
  • La Matutina (a las 15).
  • La Vespertina (a las 17:30).
  • La Nocturna (a las 21).

