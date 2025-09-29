La deuda externa superó los u$s300.000 millones en el segundo trimestre y alcanzó un récord en al menos dos décadas

El stock de pasivos creció fuerte entre abril y junio, debido fundamentalmente a la asistencia de organismos internacionales, en un contexto de creciente déficit de divisas.

El stock de deuda externa superó los u$s300.000 millones en el segundo trimestre y alcanzó un récord histórico . Sucedió fundamentalmente por el desembolso del Fondo Monetario Internacional (FMI) y otros organismos internacionales, en un contexto de creciente déficit de cuenta corriente y escasez de dólares.

Según dio a conocer este lunes el INDEC , la deuda externa bruta, medida a valor nominal, creció en u$s23.783 millones (+8,5%) respecto del primer trimestre. De este modo, llegó a unos u$s305.043 millones , el máximo nominal desde que el organismo oficial de estadísticas públicas comenzó los registros, allá por 2006.

El factor principal de este incremento fue el mayor endeudamiento del gobierno general por u$s18.480 millones. A su vez, esto fue traccionado por un desembolso del FMI por u$s12.398 millones.

Según los datos del INDEC, la deuda externa bruta con organismos internacionales asciende a u$s92.964 millones . De este monto, casi el 60% corresponde a obligaciones con el FMI, mientras que el 30% restante corresponde casi en su totalidad a préstamos del BID, el BIRF y el CAF.

Por su parte, el Banco Central (BCRA) registró un incremento de pasivos por u$s2.380 millones, a raíz de la ampliación de la operación de REPO, que fue concertada con siete bancos internacionales.

El endeudamiento de sociedades no financieras, hogares e instituciones sin fines de lucro (ISFLSH) trepó en u$s2.435 millones, mientras que el del resto de los bancos aumentó en u$s559 millones. En contraposición, la deuda de otras sociedades financieras disminuyó en u$s71 millones.

Si bien el ratio deuda externa/exportaciones anuales subió en el período en cuestión y superó el 300%, vale aclarar que este indicador ha sabido estar en niveles más altos durante los últimos años (llegó a cruzar el 400% a fines de 2020/principios de 2021)

Por otra parte, el informe exhibió que más del 70% de la deuda externa en moneda extranjera tiene un vencimiento a largo plazo.