Dólar blue hoy: a cuánto opera este martes 30 de septiembre

El dólar blue opera a $1.410 para la compra y a $1.430 para la venta, según los operadores de la city consultados por Ámbito. Así, la brecha con el tipo de cambio oficial mayorista se ubica en el 5,2%.

A cuánto opera el dólar oficial hoy, martes 30 de septiembre En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar se posiciona en $1.360.

Valor del MEP hoy, martes 30 de septiembre El dólar MEP opera a $1.454,91 y la brecha con el dólar oficial queda en el 7%.

Valor del dólar CCL hoy, martes 30 de septiembre El dólar Contado con Liquidación (CCL) cotiza a $1.496,06 y la brecha con el dólar oficial se ubica en el 10%.

Precio del dólar tarjeta hoy, martes 30 de septiembre El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posiciona en $1.794.

Cotización del dólar cripto hoy, martes 30 de septiembre El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.454,63, según Bitso. Valor de Bitcoin hoy, martes 30 de septiembre El Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s113.924, según Binance.