Euro hoy y Euro blue hoy: a cuánto cotizan este martes 30 de septiembre

Mirá a cuánto cotizan el euro oficial y el euro blue.

El BCE confoirmó la llegada del euro digital para 2029.

El euro hoy -sin impuestos- opera a $1.532,54 para la compra y a $1.620,92 para la venta, según informa el Banco Central (BCRA).

En cuanto a la cotización en el mercado negro de divisas, el euro blue se ubica en $1.652,94 para la compra y a $1.676,39 para la venta. El euro tarjeta marca los $2.107,59 .

Los países que utilizan la divisa europea como moneda de cambio son: Alemania, Austria, Bélgica, Chipre, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, España, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos y Portugal.

El Banco Central Europeo (BCE) confirmó que apunta a 2029 para el lanzamiento del euro digital , mientras nueve bancos europeos avanzan con una stablecoin en euros regulada por MiCA que debutará en 2026.

Ambas iniciativas buscan fortalecer la soberanía financiera de Europa, estandarizar los pagos digitales y reducir la dependencia de stablecoins en dólares.

A cuánto opera el dólar oficial hoy, martes 30 de septiembre

En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar cotiza a $1.360.

A cuánto se vende el dólar blue hoy, martes 30 de septiembre

El dólar blue se vende a $1.430 para la venta y la brecha con el oficial se ubica en el 5,2%.

Valor del MEP hoy, martes 30 de septiembre

El dólar MEP opera a $1.454,91 y la brecha con el dólar oficial queda en el 7%.

Valor del dólar CCL hoy, martes 30 de septiembre

El dólar Contado con Liquidación (CCL) cotiza a $1.496,06 y la brecha con el dólar oficial se ubica en el 10%.

Precio del dólar tarjeta hoy, martes 30 de septiembre

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posiciona en $1.794.

Cotización del dólar cripto hoy, martes 30 de septiembre

El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.454,63, según Bitso.

Valor de Bitcoin hoy, martes 30 de septiembre

El Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s113.924, según Binance.