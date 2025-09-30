Dólar hoy: a cuánto opera este martes 30 de septiembre

Conocé a cuánto cotiza el dólar oficial, blue, el dólar MEP y el CCL.

Las reservas del BCRA cayeron, pese a las compras del Tesoro.

El dólar oficial opera a $1.323,75 para la compra y a $1.378,76 para la venta en el promedio de las entidades financieras que publica el Banco Central (BCRA) . En tanto, en el Banco Nación (BNA), el billete se ubica a $1.330 para la compra y $1.380 para la venta.

Las reservas brutas internacionales cayeron en u$s116 millones, hasta los u$s41.122 millones. Sucedió pese a que el Tesoro compró u$s500 millones, en un marco de altísima liquidación del sector agropecuario por las exportaciones declaradas en el efímero período de quita de retenciones.

Por otra parte, la tasa nominal anual TAMAR cedió al 41% (49,60% en términos efectivos) y la Badlar lo hizo al 39,25% (47,09% en términos efectivos).

En el segmento mayorista , que es la referencia del mercado, el dólar cotiza a $1.360 .

El dólar blue se vende a $1.430 para la venta y la brecha con el oficial se ubica en el 5,2%.

Valor del MEP hoy, martes 30 de septiembre

El dólar MEP opera a $1.454,91 y la brecha con el dólar oficial queda en el 7%.

Valor del dólar CCL hoy, martes 30 de septiembre

El dólar Contado con Liquidación (CCL) cotiza a $1.496,06 y la brecha con el dólar oficial se ubica en el 10%.

Precio del dólar tarjeta hoy, martes 30 de septiembre

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posiciona en $1.794.

Cotización del dólar cripto hoy, martes 30 de septiembre

El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.454,63, según Bitso.

Valor de Bitcoin hoy, martes 30 de septiembre

El Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s113.924, según Binance.