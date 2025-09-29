Nuevo golpe al bolsillo: octubre llega con ochos aumentos clave

Octubre trae ajustes en servicios, transporte y educación que impactarán directamente en el bolsillo de los argentinos.

Colegios privados, alquileres, transporte y prepagas: todos los aumentos que llegan en octubre.

El décimo mes del año llega con aumentos en alquileres, colegios privados, prepagas y transporte , que suman presión sobre el índice de precios al consumidor que mide el INDEC. Los incrementos comenzarán a regir desde este miércoles y afectarán distintos sectores esenciales para el gasto familiar.

Los contratos que todavía se rigen bajo la derogada ley de Alquileres tendrán un aumento de 46,1% en octubre , una suba más moderada que los últimos meses, aunque sigue siendo significativa para los inquilinos.

Estos incrementos se calculan según el Índice de Contrato de Locación (ICL) que elabora el Banco Central, considerando la variación de la inflación y los salarios del sector formal (RIPTE).

Si bien la suba muestra desaceleración desde el récord de enero de 2025 (190,69%), continúa implicando un gasto elevado para quienes destinan gran parte de sus ingresos al alquiler.

Prepagas

Las empresas de medicina prepaga confirmaron los aumentos en su diferentes planes para octubre. En líneas generales, los incrementos se ubicaron entre el 1,1% y el 2,4%, según la compañía, la región del país, la edad del usuario, etc.

En un año de transformaciones para el mercado de salud - y a raíz de la Resolución Nº645/2025 publicada el pasado mayo - las prepagas deben poner a disposición los valores de las cuotas de los planes de salud declarados por las Entidades de Medicina Prepaga (EMP). En ese sentido, la Superintendencia de Servicios de Salud pone a disposición la información en su web oficial.

prepagas medicina salud Las cuotas de medicina privada subirán entre 1,9% y 2,4%, incluyendo los copagos. Depositphotos

En promedio, los aumentos están en torno al 1,9%, en línea con el dato de inflación comunicado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) para agosto. De acuerdo a la información suministrada al Gobierno por parte de las compañías, así quedaron los incrementos confirmados para octubre.

Colegios privados

Las cuotas de los colegios privados con subvención estatal en CABA aumentarán 2,1% en octubre.

colegios privados.jpg Los aranceles de colegios privados con subvención estatal en CABA aumentarán 2,1% a partir de octubre.

Los nuevos aranceles son los siguientes:

Nivel inicial y primario: $37.649 a $174.160 según porcentaje de subvención (100% al 40%).

$37.649 a $174.160 según porcentaje de subvención (100% al 40%). Secundario común: $41.532 a $226.345.

$41.532 a $226.345. Secundario técnico: $47.836 a $259.072.

Transporte

Boleto de colectivos en PBA

En la provincia de Buenos Aires, el boleto mínimo se incrementa 3,9%, quedando así:

0 a 3 km: $550,09

3 a 6 km: $612,80

6 a 12 km: $660,01

12 a 27 km: $707,26

Tarjeta SUBE sin registrar: $2.308,3

paro de Colectivos provincia de Benos Aires.jpg En la provincia de Buenos Aires, los boletos de colectivos incrementan otro 3,9% desde el 1° de octubre. IP

Colectivos y subte en CABA

En la Ciudad de Buenos Aires, los cuadros tarifarios de colectivos subirán 3,9%. Los nuevos valores para viajar en las 31 líneas que circulan en el territorio porteño:

El boleto mínimo de colectivos hasta 3 km : pasa de $526,13 a $546,66 .

: pasa de . Recorrido de 3 a 6 km: $608,98.

Recorrido de 6 a 12 km: $655,91.

Recorrido de 12 a 27 km: $702,86.

En tanto, el subte pasará de $1.071 a $1.112,76. El premetro alcanzará $389,46.

Subte B 2.jpeg El subte pasará de $1.071 a $1.112,76.

Cable y telefonía

Las empresas de telecomunicaciones anticiparon un ajuste de hasta 3% según el servicio y operadora, que regirá desde los primeros días de octubre.

Combustibles y tarifas de luz y gas

Se estima un incremento parcial del impuesto a los combustibles líquidos, que impactará en el precio del litro de nafta y gasoil.

Las petroleras aplicaron subas de hasta 7% según zona y demanda, mientras que la Legislatura de Buenos Aires debate un proyecto que obligaría a informar los incrementos entre 48 y 72 horas de aplicarlos.

En tanto, las tarifas de luz y gas podrían aumentar cerca de 1,9% en octubre, en línea con el IPC de agosto. Estos ajustes forman parte del esquema de Revisión Quinquenal de Tarifas (RQT) vigente desde junio de 2025, que prevé aumentos mensuales durante 30 meses.