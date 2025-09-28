Nueva restricción al dólar: qué se puede hacer y qué no tras los anuncios del Gobierno

La nueva Comunicación “A” 8336 obliga a personas y empresas a esperar tres meses para operar dólar MEP o CCL si acceden al dólar oficial, y viceversa. El objetivo es frenar el “rulo” cambiario. Tras el anuncio, el CCL saltó $92 y la brecha superó el 7%.

La medida establece que cualquier persona o empresa que compre dólares al tipo de cambio oficial deberá firmar una declaración jurada . En ella, se compromete a no comprar dólares financieros (MEP o CCL) a través de la bolsa por un período de 90 días corridos a partir de esa operación.

Afecta a todos los ahorristas e inversores que utilizan su cupo para comprar dólar oficial (también conocido como "dólar ahorro" o a través del MULC) y que, a su vez, operan en el mercado de capitales para adquirir dólares financieros.

Se deberá esperar 90 días calendarios. Por ejemplo, si compraste dólar oficial el viernes, recién podrás volver a operar dólar MEP o CCL a partir del 26 de diciembre de 2025.

¿Y si operé dólar MEP recientemente, puedo comprar dólar oficial?

Sí, la restricción también aplica a la inversa, como es habitual en este tipo de normativas. Para poder comprar dólar oficial, no tenés que haber operado MEP o CCL en los 90 días previos. La nueva norma bloquea el acceso en ambas direcciones.

El objetivo principal es desarticular la maniobra conocida como "rulo" o "puré" que se daba porque el dólar oficial estaba mucho más barato que los dólares financieros y se vendían más caros en el mercado financiero (MEP), obteniendo una ganancia instantánea de más de $20 por dólar generando una presión sobre las reservas del BCRA.

¿La medida afecta la compra o venta de dólar blue?

No. La normativa del Banco Central solo regula las operaciones que se realizan dentro del sistema formal y legal (bancos, ALyCs). El mercado paralelo o "blue", al ser informal e ilegal, no se ve afectado directamente por esta comunicación, aunque su cotización podría reaccionar a la mayor demanda de quienes queden excluidos del MEP.

dolar blue Qué va a pasar con el dólar esta semanas tras las nuevas medidas del BCRA. Depositphotos

Qué pasó con la brecha cambiaria

Tras el anuncio de las nuevas restricciones, el mercado cambiario reaccionó con fuerza y la brecha entre el dólar oficial y los financieros se amplió de manera significativa.

El dólar contado con liquidación (CCL) trepó casi $92 (+6,8 %) y cerró en $1.462,04, mientras que el dólar MEP avanzó más de $86 (+3,5 %) hasta $1.423,36. Con estas subas, la brecha con el tipo de cambio oficial —que en el Banco Nación se mantiene en $1.350— se ubicó en 7,7 % para el “liqui” y en 5,4 % para el MEP. En algunos cruces puntuales, analistas reportaron que la diferencia llegó a rozar el 10%.

Según especialistas, el mecanismo de restricción cruzada funciona como una especie de barrera que reduce la liquidez en el mercado de dólares bursátiles, complicando el arbitraje que en el pasado ayudaba a suavizar las distorsiones entre cotizaciones.

Este menor nivel de arbitraje genera menos oportunidades de ganancia para los operadores y modifica las expectativas de demanda. Como consecuencia, advierten, pueden producirse movimientos bruscos en las cotizaciones. Además, alertan que en ausencia de ese canal, la presión sobre el dólar oficial podría intensificarse en períodos de mayor demanda estacional, especialmente durante los meses de alta liquidación del sector agroexportador.