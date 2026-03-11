SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

En Vivo
11 de marzo 2026 - 08:14

Quiniela de hoy, en vivo: resultados de la Nacional y Provincial miércoles 11 de marzo

Resultados de la quiniela nacional y provincial del miércoles 11 de marzo.

¿Cómo se gana en la quiniela?

El premio depende de cuántos números acertaste y de cuánto apostaste. Las combinaciones más comunes son:

  • Apuesta a 1 cifra: Si apostaste al número 7, ganás si ese número aparece en el último dígito de los resultados.
  • Apuesta a 2 cifras: Por ejemplo, si elegiste el 35, ganás si las últimas dos cifras del resultado coinciden con tu número.
  • Apuesta a 3 cifras: Elegiste el 426 y ganás si las últimas tres cifras del resultado son 426.
  • Apuesta a 4 cifras: Si jugaste al 7890, ganás si el número completo coincide con las últimas cuatro cifras del resultado.

El monto del premio varía en función del tipo de apuesta y del monto jugado. Las agencias tienen tablas específicas para calcular las ganancias.

¿Cuántos sorteos hay por día y cuáles son los horarios?

Los sorteos de la Quiniela se realizan cuatro veces por día:

  • La Previa (a las 10).
  • La Primera (a las 12).
  • La Matutina (a las 15).
  • La Vespertina (a las 17:30).
  • La Nocturna (a las 21).
¿Qué significan los números en la Quiniela?

  • 00 Huevos
  • 01 Agua
  • 02 Niño
  • 03 San Cono
  • 04 La Cama
  • 05 Gato
  • 06 Perro
  • 07 Revolver
  • 08 Incendio
  • 09 Arroyo
  • 10 La leche
  • 11 Palito
  • 12 Soldado
  • 13 La yeta
  • 14 Borracho
  • 15 Niña bonita
  • 16 Anillo
  • 17 Desgracia
  • 18 Sangre
  • 19 Pescado
  • 20 La fiesta.
  • 21 La mujer
  • 22 El loco
  • 23 Mariposa
  • 24 Caballo
  • 25 Gallina
  • 26 La misa
  • 27 El peine
  • 28 El cerro
  • 29 San Pedro
  • 30 Santa Rosa
  • 31 La luz
  • 32 Dinero
  • 33 Cristo
  • 34 Cabeza
  • 35 Pajarito
  • 36 Manteca
  • 37 Dentista
  • 38 Aceite
  • 39 Lluvia
  • 40 Cura
  • 41 Cucho
  • 42 Zapatilla
  • 43 Balcón
  • 44 La cárcel
  • 45 El vino
  • 46 Tomates
  • 47 Muerto
  • 48 Muerto habla
  • 49 La carne
  • 50 El pan
  • 51 Serrucho
  • 52 Madre
  • 53 El barco
  • 54 La vaca
  • 55 Los gallegos
  • 56 La caída
  • 57 Jorobado
  • 58 Ahogado
  • 59 Planta
  • 60 Virgen
  • 61 Escopeta
  • 62 Inundación
  • 63 Casamiento
  • 64 Llanto
  • 65 Cazador
  • 66 Lombrices
  • 67 Víbora
  • 68 Sobrinos
  • 69 Vicios
  • 70 Muerto sueño
  • 71 Excrementos
  • 72 Sorpresa
  • 73 Hospital
  • 74 Negros
  • 75 Payaso
  • 76 Llamas
  • 77 Las piernas
  • 78 Ramera
  • 79 Ladrón
  • 80 La bocha
  • 81 Flores
  • 82 Pelea
  • 83 Mal tiempo
  • 84 Iglesia
  • 85 Linterna
  • 86 Humo
  • 87 Piojos
  • 88 El Papa
  • 89 La rata
  • 90 El miedo
  • 91 Excusado
  • 92 Médico
  • 93 Enamorado
  • 94 Cementerio
  • 95 Anteojos
  • 96 Marido
  • 97 La mesa
  • 98 Lavandera
  • 99 Hermanos

