Quiniela de hoy, en vivo: resultados de la Nacional y Provincial sábado 25 de abril

Conocé todos los resultados y ganadores del sorteo de la Quiniela Nacional y Provincia del sábado 25 de abril.

Provincia

Todos los números, según el orden en el que quedaron:

1: 0710

2: 0334

3: 7628

4: 0323

5: 9284

6: 1286

7: 3020

8: 8373

9: 3230

10: 8956

11: 0142

12: 1733

13: 7171

14: 1040

15: 8870

16: 4427

17: 2167

18: 2597

19: 1505

20: 7685

¿Cómo es el sorteo de la quiniela?

El sorteo de los números se realiza en las salas de la Lotería de la Ciudad de Buenos Aires -para Capital Federal- y en las Salas de la Lotería de la Provincia -para Buenos Aires- y se utiliza cuatro bolilleros que van a conformar los distintos números, el primero corresponde al millar, el segundo a la centena, el tercero a la decena y el cuarto a la unidad, y cada uno de esos bolilleros tienen diez bolillas (esas bolillas tienen números desde el 0 al 9) y un quinto bolillero que va a conformar las distintas fechas en el tablero (este tiene veinte bolillas que van desde el 1 al 20, que corresponden a las veinte posiciones en el tablero).

¿Cómo se juega a la Quiniela?

El juego de la Quiniela consiste en apostar una cierta cantidad de dinero a números de 1 cifra, 2 cifras, 3 cifras o 4 cifras.