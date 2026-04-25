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25 de abril 2026 - 09:07

Quiniela de hoy, en vivo: resultados de la Nacional y Provincial sábado 25 de abril

QUINIELA (1)
Por

Resultados de la quiniela nacional y provincial del sábado 25 de abril.

Resultados de la Quiniela Nocturna Nacional y Provincial ayer, viernes 24 de abril

Nacional

Todos los números, según el orden en el que quedaron:

  • 1: 7710
  • 2: 0074
  • 3: 8173
  • 4: 9297
  • 5: 4353
  • 6: 2001
  • 7: 8295
  • 8: 9510
  • 9: 6607
  • 10: 5898
  • 11: 3168
  • 12: 3763
  • 13: 6393
  • 14: 2221
  • 15: 7193
  • 16: 5266
  • 17: 4787
  • 18: 0327
  • 19: 1189
  • 20: 2976

Letras de la Nacional: UGGX

Provincia

Todos los números, según el orden en el que quedaron:

  • 1: 0710
  • 2: 0334
  • 3: 7628
  • 4: 0323
  • 5: 9284
  • 6: 1286
  • 7: 3020
  • 8: 8373
  • 9: 3230
  • 10: 8956
  • 11: 0142
  • 12: 1733
  • 13: 7171
  • 14: 1040
  • 15: 8870
  • 16: 4427
  • 17: 2167
  • 18: 2597
  • 19: 1505
  • 20: 7685

¿Cómo es el sorteo de la quiniela?

El sorteo de los números se realiza en las salas de la Lotería de la Ciudad de Buenos Aires -para Capital Federal- y en las Salas de la Lotería de la Provincia -para Buenos Aires- y se utiliza cuatro bolilleros que van a conformar los distintos números, el primero corresponde al millar, el segundo a la centena, el tercero a la decena y el cuarto a la unidad, y cada uno de esos bolilleros tienen diez bolillas (esas bolillas tienen números desde el 0 al 9) y un quinto bolillero que va a conformar las distintas fechas en el tablero (este tiene veinte bolillas que van desde el 1 al 20, que corresponden a las veinte posiciones en el tablero).

¿Cómo se juega a la Quiniela?

El juego de la Quiniela consiste en apostar una cierta cantidad de dinero a números de 1 cifra, 2 cifras, 3 cifras o 4 cifras.

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