Quiniela de hoy, en vivo: resultados de la Nacional y Provincial lunes 27 de abril

Conocé todos los resultados y ganadores del sorteo de la Quiniela Nacional y Provincia del lunes 27 de abril.
Los resultados de la Quiniela Previa Nacional y Provincial de hoy, lunes 27 de abril
Nacional
- 1: 5787
- 2: 3641
- 3: 3916
- 4: 5554
- 5: 4316
- 6: 9168
- 7: 1306
- 8: 2419
- 9: 7252
- 10: 9862
- 11: 1297
- 12: 7057
- 13: 5761
- 14: 4968
- 15: 7102
- 16: 2981
- 17: 0769
- 18: 5761
- 19: 8740
- 20: 3810
Letras de la Nacional: UJMM
Provincial
- 1: 3819
- 2: 7505
- 3: 9027
- 4: 6938
- 5: 8609
- 6: 7857
- 7: 9884
- 8: 0315
- 9: 3703
- 10: 4424
- 11: 8424
- 12: 5104
- 13: 1851
- 14: 0965
- 15: 8652
- 16: 0198
- 17: 6738
- 18: 0309
- 19: 9549
- 20: 5505
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