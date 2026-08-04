Tensión diplomática: tras los insultos de Javier Milei a Lula, Brasil ordenó retirar a su embajador de Argentina

Desde el gobierno brasileño indicaron que se les "agotó la paciencia" y que la reiteración de ofensas hacia su mandatario hizo "inevitable" la decisión.

La tensión diplomática que generó las declaraciones del presidente Javier Milei contra su par brasileño, Luiz Inacio Lula da Silva , terminó de estallar este martes. La Cancillería de Brasil definió retirar a su embajador , Julio Bitelli, de Argentina y rebajó, por primera vez en décadas, su vínculo con el país al nivel de encargado de negocios.

“Tuvimos mucha paciencia, no contestamos, pero creemos que la reiteración de ofensas hacía el Presidente hacen inevitable esa decisión”, indicaron desde el gobierno brasileño. Por el momento, se desconoce si Argentina actuará en consecuencia y tomará la misma medida.

El enojo surgió a partir de las últimas declaraciones de Milei en entrevistas televisivas en las que reiteró que considera a Lula como “ladrón” y “presidiario” . Durante dichas apariciones mediáticas, el mandatario justificó sus dichos con que la condena a Lula fue anulada por un “error administrativo” de la justicia de ese país, sin demostrar la inocencia del mandatario brasileño. “Tengo formas horribles pero digo la verdad” , afirmó.

Javier Milei volvió a apuntar contra el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y reafirmó las declaraciones que había realizado durante su visita a San Pablo , donde respaldó la candidatura presidencial de Flávio Bolsonaro. El mandatario insistió en calificar al líder brasileño como "ladrón" y "corrupto", profundizando la tensión diplomática entre ambos países.

Desde el gobierno brasileño indicaron que se les "agotó la paciencia" y que la reiteración de ofensas hacia su mandatario hizo "inevitable" la decisión.

Las nuevas declaraciones llegan días después del discurso que el Presidente pronunció en la C onvención Nacional del Partido Liberal de Brasil, donde apoyó la postulación de Flávio Bolsonaro para las elecciones del 4 de octubre y lanzó fuertes críticas contra el actual mandatario brasileño.

En una entrevista con LN+, Milei defendió aquellas declaraciones y, al ser consultado por la polémica que generaron, respondió: "¿Mentí en Brasil?". Además, aseguró que Lula fue "una de las pocas personas que no me felicitaron cuando gané las elecciones", expresó su deseo de que "Brasil se pinte de azul" y sostuvo: "Siempre es bueno sacarse de encima a los zurdos, chorros y corruptos".

Javier Milei volvió a apuntar contra el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y reafirmó las declaraciones que había realizado durante su visita a San Pablo. Presidencia

Qué dijo Milei durante su visita a Brasil

Durante su paso por San Pablo, el Presidente participó de la Convención Nacional del Partido Liberal, donde respaldó la candidatura presidencial del senador Flávio Bolsonaro para las elecciones del próximo 4 de octubre. En ese acto sostuvo que Brasil enfrenta un "Riesgo Lula", al compararlo con el "Riesgo Kuka" que, según afirmó, existía en Argentina antes de su llegada al Gobierno.

En ese mismo discurso, Milei calificó al mandatario brasileño de "ladrón", "presidiario" y "totalitario", y afirmó que Flávio Bolsonaro representa a una mayoría que busca un cambio político en Brasil. Además, cuestionó al juez Alexandre de Moraes, luego de que no pudiera visitar al expresidente Jair Bolsonaro durante su viaje. "Para colmo, la basura calva no me permitió ver a mi amigo, injustamente encarcelado", expresó.

La respuesta del Gobierno de Brasil fue inmediata. En un primer momento, la Cancillería convocó a consultas a su embajador en Buenos Aires y citó al representante argentino en Brasilia para expresar formalmente su rechazo a las declaraciones de Milei. Además, el canciller Mauro Vieira calificó los dichos como "graves" e "inaceptables", mientras que Lula evitó responder personalmente y delegó la reacción en el plano diplomático.

Desde la Casa Rosada buscaron restarle dramatismo al episodio. El vocero presidencial, Adrián Ravier, aseguró que las diferencias ideológicas entre ambos presidentes no tienen como intención alterar las relaciones diplomáticas ni comerciales entre Argentina y Brasil, y sostuvo que las declaraciones de Milei forman parte de sus convicciones políticas.

Sin embargo, la crisis se profundizó este martes con una decisión inédita de Itamaraty: Brasil resolvió retirar a su embajador en la Argentina y rebajar al mínimo el nivel de su representación diplomática, al considerar que las reiteradas agresiones de Milei contra Lula hacían inviable su regreso a Buenos Aires.