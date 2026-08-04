Facundo Moyano declaró ante la Justicia y quedó en libertad: "Está todo aclarado"

El dirigente sindical fue indagado en la Unidad de Flagrancia Norte por lesiones leves y privación ilegítima de la libertad. La investigación continuará en curso.

Facundo Moyano declaró este martes por la noche ante la Justicia y quedó en libertad , luego de haber sido detenido por el episodio que protagonizó con Candela Arizaga en el barrio porteño de Belgrano.

Al retirarse de la Unidad de Flagrancia Norte, ubicada sobre la avenida Balbín al 3500, el exdiputado realizó una breve declaración ante la prensa: “Está todo aclarado” , afirmó, sin brindar mayores precisiones sobre su testimonio.

Moyano fue indagado en la causa en la que está acusado de lesiones leves y privación ilegítima de la libertad en un contexto de violencia de género . Tras escuchar su versión sobre lo ocurrido durante la madrugada, la Justicia dispuso su liberación.

La medida no implica el cierre de la investigación , que continuará con el análisis de las pruebas reunidas y las restantes diligencias ordenadas por el fiscal Julián Pistone.

Horas antes, la Policía realizó un allanamiento en el departamento de Moyano, ubicado sobre la avenida del Libertador al 5400. El procedimiento arrojó resultado negativo y no se encontraron drogas . Los agentes hallaron únicamente un dispositivo USB, un reloj inteligente y medicamentos.

La joven de 23 permanecía internada luego de un confuso incidente ocurrido en un departamento del barrio porteño de Belgrano en el que también estaba involucrado el exdiputado nacional.

Qué declaró Candela Arizaga sobre el episodio

Arizaga fue encontrada durante la madrugada mientras corría descalza y semidesnuda por las calles de Belgrano, luego de salir del edificio en el que se encontraba con Moyano. La joven fue asistida por el SAME y trasladada al Hospital Pirovano, donde permaneció internada hasta recibir el alta médica.

En su primera declaración, la influencer sostuvo que Moyano no la golpeó ni ejerció violencia física contra ella y atribuyó lo sucedido a un contexto de consumo de sustancias. La médica legista constató únicamente una lesión en la rodilla compatible con una caída en la vía pública.

Pese a ese testimonio, el fiscal avanzó con la detención para esclarecer qué ocurrió dentro del departamento y durante el recorrido posterior. A la causa también se incorporaron grabaciones de cámaras de seguridad y declaraciones de testigos que presenciaron parte de la secuencia.

Cómo comenzó la investigación

El hecho ocurrió alrededor de las 5, cuando vecinos de Belgrano alertaron a la Policía sobre una joven que corría por la calle en estado de conmoción mientras era seguida por Moyano.

Los efectivos desplegaron un operativo en la zona e interceptaron a ambos cerca de la avenida del Libertador. Arizaga fue asistida por personal del SAME y trasladada al Hospital Pirovano, mientras que el dirigente sindical quedó inicialmente demorado y luego fue detenido por orden del fiscal.

Su abogado, Diego Storto, señaló posteriormente que la joven se encontraba lúcida y en buen estado general. Además, remarcó que la calificación legal es provisoria y dependerá del avance de la investigación.