Reelección: Javier Milei recalcula y define entre dos mujeres a su compañera de fórmula

Javier Milei tiene in pectore a una dirigente de La Libertad Avanza como compañera de fórmula para su reelección . Un binomio puro, libertario, sin condicionamientos para 2027. Sin embargo, las urgencias electores son otras y el Presidente tuvo que desdecirse para dejar vacante el nombre de quien lo acompañará en la boleta el próximo año.

Tras haber afirmado que ya tenía decidido a su candidato a vicepresidente, Milei tuvo que salir a aclarar que esa definición podría terminar atada a "acuerdos". El péndulo discursivo del jefe de Estado desnuda una necesidad : sumar volumen electoral por fuera del núcleo duro de votantes libertarios para garantizarse la posibilidad de reelegir en su cargo pero, sobre todo, no espantar aliados de cara a la delicada agenda legislativa que LLA enfrenta en el Congreso de la Nación.

Sin embargo, desde Casa Rosada insistieron ante la consulta de Ámbito en que habrá una fórmula puramente libertaria. Y que Milei tiene como prioridades a dos mujeres de La Libertad Avanza. "No se coman la curva de que va a ser un gobernador aliado. No va a ser así" , adviertieron desde un despacho de Balcarce 50.

Cerca del Presidente aseguran que los votos los traccionará Milei sin la necesidad de un candidato a vice que le sume apoyo en las urnas. "El vice nunca te garantiza sumar votos, el único caso fue Cristina como compañera de fórmula de Alberto Fernández, pero en esa fórmula la candidata era ella", razona uno de los estrategas electorales de La Libertad Avanza.

En el Gobierno citan el binomio Mauricio Macri-Miguel Ángel Pichetto como caso testigo de fracaso de una fórmula presidencial mixta para intentar ganar una elección . En 2019, el jefe del PRO fue a buscar al titular del bloque de senadores del peronismo para sumar volumen en las urnas y se convirtió en el primer presidente en fallar en su intento de reelección .

Desde el oficialismo rechazan así las versiones que indican que un gobernador del peronismo, o incluso del radicalismo, podrían acompañar a Milei en la formula 2027. Los señalados en representación del PJ son desde el catamarqueño Raúl Jalil, quien incluso ya se manifestó a favor de eliminar las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias en línea con LLA, hasta el salteño Gustavo Sáenz, quien en el inicio de la gestión libertaria mantuvo a Flavia Royón como secretaria de Energía.

Ruidos en La Libertad Avanza

Por la UCR, se autopostula el mendocino Alfredo Cornejo quien, sin posibilidad de reelección en su provincia, coquetea con la posibilidad de mudarse a la presidencia del Senado. El mandatario cuyano tironea además con la Casa Rosada para definir a su sucesor en Mendoza. Mientras que La Libertad Avanza agita la candidatura de Luis Petri, actual diputado nacional y ex ministro de Defensa, en el gobierno provincial aspiran a que sea Cornejo quien ponga al postulante a gobernador en 2027.

Conejo cuenta además con la desventaja del antecedente de Julio Cobos, otro radical mendocino que generó un trauma institucional desde su cargo de vicepresidente con el voto no positivo a las retenciones móviles. Esa disociación explicita entre un presidente y su vicepresidente es la que buscará evitar Milei con su compañera de fórmula en 2027 tras el divorcio político que protagoniza con Victoria Villarruel.

“Tengo alternativas y tengo orden de preferencia, pero la política es dinámica y pueden ocurrir acuerdos”, aclaró este lunes el primer mandatario en declaraciones a una radio. El mensaje pareció dirigido al PRO de Mauricio Macri quien amaga con ser candidato presidencial para competir contra LLA y herir el proyecto de reelección de Milei. Desde el macrismo apuestan a un acuerdo político con la Casa Rosada para conservar el control político de la Ciudad de Buenos Aires a cambio, en principio, de apoyar al Presidente en su candidatura del 2027.

Patricia Bullrich, una apuesta de riesgo

Sin embargo, Milei ya absorbió a los principales dirigentes del macrismo. Tiene a Diego Santilli como jefe de Gabinete y principal candidato a gobernador de Buenos Aires, aunque no descartan mudarlo a CABA en el caso de que haya una ruptura explícita con el PRO en 2027. En ese contexto, Patricia Bullrich se mantiene como una de las prioridades de Milei como compañera de fórmula para 2027. El apoyo de la exc andidata presidencial de Juntos por el Cambio fue determinante para que La Libertad Avanza derrotara al peronismo de Sergio Massa en el balotaje del 2023 y el próximo año ese acuerdo podría cristalizarse directamente en una fórmula.

Bullrich, sin embargo, ya exhibió demasiadas muestras de autonomía frente a los hermano Milei. Ejerció la "objeción de conciencia" a la hora de votar los pliegos judiciales enviado por el Poder Ejecutivo Nacional al Senado y reclamó a viva voz la renuncia de Manuel Adorni cuando el Presidente y Karina Milei parecían empecinados en sostenerlo en su cargo a pesar de las múltiples denuncias por enriquecimiento ilícito en su contra.

En Casa Rosada miden también ese riesgo y la posibilidad de que Bullrich se convierta en una nueva versión, recargada, de Victoria Villarruel. Y frente a ese escenario, la segunda opción de Milei para acompañarlo en la fórmula sería Sandra Pettovello, ministra de Capital Humano y amiga personal del Presidente. Una figura que en principio minimizaría cualquier posibilidad de disidencia y que podría vender en términos electorales como emblema de haber desarmado presuntamente un esquema clientela con las organizaciones sociales. Pettovello le aportaría a Milei un discurso social que por ahora está ausente en una narrativa de Libertad Avanza monopolizada por la macroeconomía y el los indicadores de estabilidad económica en política monetaria y cambiaria.