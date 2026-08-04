Suben las tasas en pesos: qué bonos vuelven a seducir al mercado y cuáles recomiendan los analistas

Las tasas de interés en moneda local subieron en las últimas semanas, por lo que algunos bonos volvieron a ofrecer rendimientos reales positivos.

Las tasas en pesos subieron en las últimas semanas, por lo que algunos bonos volvieron a ofrecer rendimientos reales positivos.

La suba de las tasas de interés en pesos durante las últimas semanas volvió a colocar a la renta fija local en el centro de la escena. En un contexto en el que la inflación desacelera (fue del 1,9% en junio y las estimaciones privadas ubican el dato de julio en un rango de entre 2,1% y 1,7% ) los instrumentos en moneda local comenzaron a ofrecer rendimientos reales positivos, algo que no ocurría desde hace varios años.

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Las Lecaps lideran las alternativas para el corto plazo. Según datos del mercado al cierre de julio, estos instrumentos ofrecen tasas efectivas mensuales (TEM) de entre 1,94% y 2,08% , equivalentes a tasas efectivas anuales (TEA) de entre 25,9% y 28% , dependiendo del vencimiento.

Para quienes buscan liquidez inmediata, las cauciones bursátiles continúan siendo una alternativa interesante. Al cierre de julio operaban alrededor del 24% nominal anual , permitiendo colocar fondos incluso por un solo día sin resignar disponibilidad.

En los plazos intermedios aparecen los Boncaps , cuyos rendimientos se ubican entre 2,02% y 2,08% mensual , mientras que los bonos ajustados por CER ofrecen retornos de inflación más entre 2,8% y 5,7% anual , dependiendo del vencimiento.

Para horizontes de dos años o más, los bonos CER largos llegan a rendimientos de inflación +8% anual , mientras que los bonos duales CER/TAMAR permiten capturar el mayor rendimiento entre ambas variables.

Bonos en pesos según el perfil de inversor

De acuerdo a la asesora financiera Martina del Giudice, la estrategia debe adaptarse al perfil de cada inversor. "Cabe recordar que las recomendaciones varían en función del perfil de riesgo, plazo y objetivo de cada persona. Sin embargo, y en términos generales, aún mantenemos nuestra inclinación por CER, cuya cobertura frente a la inflación luce barata, ejemplo para corto plazo a través del TZXM7", detalló.

Las tasas en pesos subieron en las últimas semanas, por lo que algunos bonos volvieron a ofrecer rendimientos reales positivos.

La especialista explica que, para el dinero que debe permanecer líquido, el mercado "está descontando una inflación menor a la que finalmente podría darse", por lo que considera que los bonos CER representan una forma prudente de preservar el poder adquisitivo.

Para horizontes más largos, Del Giudice mantiene su preferencia por el TXMJ0 y destaca el atractivo de los bonos duales CER/TAMAR.

"En un año con incertidumbre electoral, preferimos inversiones que puedan adaptarse mejor a distintos escenarios mediante bonos duales CER/TAMAR que protegen tanto frente a tasas reales positivas como ante mayores controles cambiarios e inflación", indicó.

Una curva completa

En la misma línea, Christian Salomon, de Versátil Inversiones, considera que el escenario actual permite obtener rendimientos reales positivos prácticamente en toda la curva de pesos, aunque remarca que la elección del instrumento depende del horizonte temporal.

Para necesidades de liquidez favorece las Lecaps y las cauciones bursátiles; para quienes buscan fijar tasas antes de nuevas bajas, recomienda Boncaps, mientras que para inversores que desean protegerse frente a un eventual repunte inflacionario destaca los bonos CER.

En plazos más largos, señala que los bonos duales ofrecen una cobertura interesante porque permiten capturar el mejor rendimiento entre inflación y tasa TAMAR, evitando tener que apostar por un único escenario económico.

"Durante años, ahorrar en pesos fue sinónimo de perder poder adquisitivo. Ese escenario cambió: hoy el mercado de capitales argentino ofrece una variedad de instrumentos en moneda local cuyos rendimientos superan a la inflación esperada. La clave está en elegir el instrumento correcto según el plazo en que se necesite el dinero", relató.