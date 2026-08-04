Puntos de Shein para ahorrar dólares: la guía para acumular créditos y comprar con descuentos

Con el sistema disponible en la plataforma, cada beneficio puede hacer que el monto final sea mucho más bajo si conocés las condiciones vigentes.

Aunque ya son conocidas como alternativas económicas, comprar ropa y accesorios en plataformas virtuales puede ser mucho más conveniente cuando se conocen todos los beneficios disponibles . Entre ellos, Shein cuenta con un sistema de créditos virtuales que baja el costo de cada pedido y además se puede combinar con otras promociones.

Además de los descuentos de bienvenida y las ofertas temporales, existe una forma de obtener bonificaciones a través de distintas acciones dentro de la cuenta. Entonces, si se tienen en cuenta las fechas de vencimiento definidas, esos créditos pueden convertirse en dólares ahorrados en cada pedido.

Los puntos de Shein funcionan como una moneda virtual gratuita que la plataforma entrega a sus usuarios para descontar parte del valor de futuras compras. Cada 100 puntos equivalen a u$s1 , o a su valor proporcional según la moneda del lugar desde el que se realiza la compra. Para acreditar ese saldo, la empresa ofrece distintas alternativas para que cada usuario acumule créditos con el uso habitual de la aplicación y de la página web.

Una de las opciones más fáciles consiste en verificar la dirección de correo electrónico despues de crear la cuenta, ya que ese paso te da 100 puntos por única vez. También existe un sistema de check-in diario dentro de la aplicación, entonces al ingresar todos los días consecutivos se pueden sumar nuevos puntos, aunque el ciclo vuelve a empezar después del séptimo día.

Las compras también generan recompensas, una vez confirmada la recepción del pedido, Shein acredita 1 punto por cada dólar gastado , siempre que el usuario valide correctamente la entrega desde su cuenta. También se pueden dejar reseñas sobre los productos recibidos, por los cuales la plataforma entrega:

5 puntos por publicar un comentario escrito

por publicar un comentario escrito 10 puntos adicionales si la opinión incluye fotografías

adicionales si la opinión incluye fotografías 2 puntos por completar la valoración del talle

También existen otras actividades promocionales, como participar en las transmisiones en vivo de Shein Live, responder encuestas, intervenir en concursos o hasta formar parte de determinados eventos especiales que aparecen dentro de la aplicación. Además, quienes crean una cuenta pueden acceder a un 45% de descuento de bienvenida, un 20% adicional en el primer envío (que suele ser gratuito) y empezar a sumar puntos desde el registro.

Podes sumar puntos de descuento todos los días. Freepik

Reglas de uso: cómo se pueden utilizar para ahorrar dólares en tu compra

Aunque los puntos funcionan como dinero virtual, su aplicación tiene límites. El principal es que solo pueden cubrir hasta el 30% del valor total de los productos incluidos en el carrito. Hay que tener en cuenta que los créditos no se aplican sobre el costo del envío, impuestos, tasas ni seguros adicionales.

Antes de finalizar la compra hay que revisar el carrito para comprobar talles, colores, cantidades y dirección de entrega. Ese también es el momento indicado para incorporar cupones, promociones vigentes y los puntos disponibles, ya que todos los descuentos compatibles se aplican antes del pago.

Cada página regional de Shein administra un saldo independiente, por lo que los puntos acumulados aparecen únicamente dentro de la sección "Puntos" correspondiente a la versión de la página desde la cual opera cada usuario. Según la categoría del beneficio recibido, los puntos pueden caducar entre 7 días y 3 meses. Una vez vencidos, desaparecen automáticamente de la cuenta.

La plataforma también establece un límite diario de acreditación, y cuando un usuario alcanza ese máximo, puede seguir participando de juegos, eventos o promociones, aunque ya no recibirá nuevos puntos durante ese día. Si un pedido se cancela o se devuelve, Shein ajusta automáticamente el saldo. Los puntos utilizados para esa compra o los obtenidos gracias a esa operación vuelven a calcularse de manera proporcional, de acuerdo con la resolución final del trámite.