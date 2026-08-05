El déficit del turismo se contrajo 27% anual en el primer semestre: qué rol tuvieron el dólar y los salarios

Entre enero y junio se redujo la brecha entre los argentinos que viajaron al exterior y los extranjeros que arribaron al país. En ese marco, la salida de dólares del BCRA fue menor.

El déficit del turismo se redujo fuerte en el primer semestre de 2026 , tanto en términos de dólares como en cantidad de viajeros. La dinámica del tipo de cambio y los salarios reales fueron determinantes a la hora de explicar este cambio, aunque el "rojo" se mantiene alto en términos históricos.

Según el balance cambiario del Banco Central (BCRA) , entre enero y junio el intercambio comercial de servicios arrojó un resultado negativo de -u$s4.310 millones , lo cual significó una contracción del 27% respecto del mismo período de 2025. De acuerdo con una estimación que realiza la autoridad monetaria desde mediados del año pasado, un 76% del saldo negativo de servicios correspondió al turismo.

Al desagregar los componentes del "Anexo tarjetas y viajes" del BCRA, puede observarse un fuerte recorte, del 25%, en el gasto neto en "Operadores turísticos y otras transferencias" . Mucho menor fue el ajuste en pasajes (-6%), mientras que no hay datos disponibles de 2025 para comparar el gasto con tarjetas.

Asimismo, un informe de la consultora LCG resaltó que, pese a ser el mes del Mundial, en junio el déficit de servicios bajó de u$s863 millones a u$s661 millones.

Por otra parte, recientes datos del INDEC mostraron que un promedio de 482.986 extranjeros por mes arribaron al país durante el primer semestre, cifra que superó en un 7% a la de la primera mitad de 2025. Asimismo, 1.063.929 de argentinos viajaron al exterior por mes, en promedio, lo cual significó una caída anual del 13%.

La economista de la consultora Equilibra, Laura Vernelli, plasmó que en los primeros seis meses del año el turismo internacional dejó un déficit de 4,5 millones de personas. Si bien destacó la mejora versus el año pasado, aclaró que se trató del segundo valor más alto desde 2016.

Según INDEC, la mayor parte del incremento interanual del turismo receptivo en el segundo trimestre fue explicado por el incremento en la llegada desde Brasil (+19,4% interanual), "Resto de América" (+25,3%), que incluye países como Colombia, Perú o México, y Chile (+29%). Los extranjeros dejaron en territorio nacional unos u$s608,8 millones en el segundo trimestre, 13,8% más que un año atrás. El gasto diario promedio por persona fue de u$s87,3; los que más gastaron fueron los uruguayos, con u$s119,3, seguidos de los paraguayos, con u$s113,3, y los brasileños, con u$s112,6.

Como contracara, la caída en el turismo emisivo fue causada principalmente por los menores viajes a Brasil (-7,3%), EEUU y Canadá (-8,5%) y Europa (-4,9%). Los argentinos desembolsaron u$s1.360,7 millones en el exterior, 2,9% menos que hace un año. El gasto diario promedio por persona fue de u$s105,8; el mayor número se registró en los países que conforman el bloque “Resto de América” (u$s139,2), escoltado por “Estados Unidos y Canadá” (u$s125,6).

El dólar y los salarios, dos variables clave para el turismo

Ante la consulta de Ámbito sobre las causas de la mejora en la balanza de turismo que tuvo Argentina, el director de C-P consultores, Pablo Moldovan, cree que "hay una parte que responde al efecto del tipo de cambio y otra que responde a la propia dinámica de los ingresos locales".

Vale remarcar que el precio real del dólar fue, en el primer semestre de 2026, un 6,2% más caro que en el mismo lapso de tiempo de 2025, debido fundamentalmente al ajuste que tuvo el "billete verde" a fines del año pasado, en un contexto de extrema volatilidad financiera e incertidumbre por las elecciones legislativas. Para el turismo, esto implica que el país se volvió más barata para los extranjeros y, al mismo tiempo, vacacionar fuera de las fronteras se hizo más costoso.

Por otra parte, cabe agregar que, de acuerdo con los últimos datos de INDEC, el salario real de los trabajadores registrados (que se estima que son los que están en mejores condiciones para viajar a otros países) sufrió una caída interanual del 3,4% en mayo. Si la comparación se realiza contra noviembre de 2023, antes de que asuma Javier Milei como presidente, la pérdida de poder adquisitivo es de 8,7%.

Se prevé mayor presión sobre las cuentas externas, pese al mayor alivio por el turismo

Según la Cámara Argentina de la Mediana Empresa (CAME), en las vacaciones de invierno (que abarcaron desde el 18 de julio al 2 de agosto), el turismo en Argentina (tanto de residentes como de no residentes) trepó 5,9% interanual, aunque el gasto diario de cada turista experimentó una baja del 5,6%. La entidad subrayó como una de las causas del alza en la cantidad de viajeros a "la llegada de unos 400.000 turistas extranjeros, que compensaron parte del impacto del Mundial sobre el turismo interno".

La mayor llegada de no residentes al país y la merma en los viajes al exterior representa cierto alivio para las cuentas externas del BCRA, presionadas por una demanda de dólares para ahorro por parte de personas que se mantiene firme en torno a los u$s2.000 millones mensuales, una creciente demanda de empresas para el giro de dividendos y el calendario de vencimientos de la deuda pública.

A los mencionados factores de salida de dólares del Central se le suma la merma estimada en el ingreso neto de divisas por el comercio exterior, por motivos estacionales, y la proximidad de las elecciones, que pueden dar lugar a una mayor demanda de cobertura cambiaria en los próximos meses.