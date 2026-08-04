Patricia Bullrich defendió los cambios a la Ley de Tierras y se mostró confiada con los votos

En conferencia de prensa, la jefa del bloque oficialista dio detalles sobre los últimos cambios que sufrió el borrador de la ley de Inviolabilidad de la propidad privada; apuntó contra el PJ de "convertir en terratenientes a sus amigos" con la legislación actual. Y, sin dar números, aseguró que tiene los votos para la sesión que se celebra este jueves.

"Queremos terminar con los fantasmas", dijo la jefa de bloque oficialista Patricia Bullrich durante la conferencia de prensa que brindó este martes en el Senado para despejar dudas y clarificar los cambios que sufrió el borrador de la ley de Inviolabilidad de la propiedad privada , que en los últimos días generó fuerte polémica por los cambios a la ley de Tierras. Mientras La Libertad Avanza junta los votos a cuentagotas, la exministra de Seguridad buscó brindar certezas. Si bien no dio detalles sobre el número de votos que reuniría la iniciativa, aseguró que la media sanción está garantizada.

Escoltada por los senadores Agustín Coto y Nadia Márquez, presidentes de las comisiones que dictaminaron el proyecto, Bullrich intentó desmentir las versiones que surgieron en los últimos días en torno a los cambios a la ley que rige desde el año 2011. Se trata del proyecto impulsado durante el gobierno de Cristina Kirchner que, entre otros ítems, establece un límite del 15% para la venta de tierras en manos de extranjeros tanto a nivel nacional, como provincial y municipal .

En primer lugar, la senadora ratificó, tal cuan contó Ámbito , que en los últimos días, a raíz de los pedidos hechos por los bloques aliados, el capítulo que modifica la ley de Tierras sufrió un cambio significativo . Los libertarios optaron por dejar atrás la idea de eliminar cualquier límite para extranjeros . En su lugar, el texto que se votará el jueves a las 12 en el recinto del Senado eleva el tope actual del 15% al 25% . Aunque este solo rige a nivel provincial.

"Muchas cosas se han dicho (sobre la ley)", dijo Bullrich apenas se puso en marcha la conferencia de prensa, para luego dejar en claro que, con la sanción de la iniciativa que tiene como principal impulsor al ministro Federico Sturzenegger, la soberanía no está en peligro .

"Hemos defendido nuestra patria, el territorio, nuestros símbolos... es nuestra decisión de todos los santos días" , aseguró la exministra de Seguridad.

Bullrich apuntó contra la ley kirchnerista

Durante la conferencia, la senadora intentó ubicarse en las antípodas del kirchnerismo al defender la ley libertaria. En varias ocasiones, apuntó contra la normativa que rige desde el 2011 y que le adjudica al diputado e hijo del matrimonio presidencial Máximo Kirchner. Aunque, por aquel entonces, el líder de La Cámpora no era legislador nacional.

"Esa ley tuvo como objetivo convertir en terratenientes a sus amigos", enfatizó la senadora, y puso como ejemplo el crecimiento patrimonial (con terrenos incluidos) del empresario cercano al matrimonio Kirchner, Lázaro Báez. Asimismo, apuntó contra la familia presidencial al aseverar: "Los Kirchner se caracterizaron por comprar terrenos en lo que Cristina llamaba 'su lugar en el mundo'".

Más adelante, la exministra aseguró que desde el año 1852 hasta el 2011, los extranjeros tuvieron el mismo derecho que los argentinos a la hora de comprar tierras rurales y se llegó al 5,93%. "Sigue siendo igual, inclusive menos", dijo Bullrich al referirse al porcentaje de tierras que, a nivel nacional, están en manos de ciudadanos no argentinos. Dicho esto, volvió a señalar al kirchnerismo cuando destacó que en su provincia, Santa Cruz, la cifra se eleva al 10%.

Por último, aseguró que, con la sanción de la ley, la tierra se depreció de manera considerable.

Ley de Tierras: los últimos cambios

"Hemos puesto límite del 25% porque Brasil tiene ese porcentaje. Uruguay, Chile, Paraguay y México no tienen nada. Fue en acuerdo de nuestros aliados, y Brasil creció cuatro veces más que nosotros en capacidad productiva en el campo en los últimos 30 años", detalló Bullrich. Así, la libertaria se refirió al último cambio que sufrió el texto.

De paso, aseguró que se aceptaron los aportes de los senadores que responden a los oficialismos de Tucumán, Salta y Neuquén. Así, despejó las dudas sobre los acompañamientos de las fuerzas provinciales que, a diferencia de las del PRO y el grueso de la UCR, no habían sido oficializados.

Más adelante, Bullrich intentó traer calma en torno a la soberanía. "Es ridículo pensar que si un extranjero se compra dos departamentos, se lleva un pedazo del país", graficó la porteña, para igualar ese ejemplo con la compra de un terreno en suelo argentino. Y, una vez más, apuntó contra el kirchnerismo cuando indicó: "Perdimos la soberanía con la base (espacial china) en Neuquén". Lo propio dijo en torno al crecimiento del narcotráfico en Rosario.

"Los extranjeros vinieron a producir y trabajar", aseguró Bullrich, mientras en el público, además de los periodistas, se vio a varios senadores libertarios. Entre ellos, Bartolomé Abdala, presidente Provisional del Senado, a quien sumaron a la mesa desde la que habló Bullrich. También se los vio a los oficialistas Francisco Paoltroni, Carmen Álvarez Rivero y Luis Juez.

Sobre los recursos naturales

Entre los fantasmas que Bullrich intentó despejar con los cambios a la ley de Tierras, la exministra hizo especial alusión a los recursos naturales. "Para que no digan que vienen por el agua", continuó la senadora. En este sentido, aseguró que los Recursos Naturales, tal cual lo establece la Constitución Nacional en los artículos 124 y 41 son dominio de las provincias.

Bullrich brindó la conferencia escoltada por Coto y Márquez.

Asimismo, dejó en claro que seguirá siendo "obligatorio" que exista un paso o camino para llegar a un recurso natural (como por ejemplo un lago), una reserva o un campo.

"El acceso al agua está garantizado en todas las leyes", insistió la porteña. Más adelante, la neuquina Nadia Márquez volvió a echar claridad sobre este punto e indicó que para el caso de los recursos naturales y estratégicos "el dominio originario corresponde a las provincias".

Límites para extranjeros

Hacia el final de su exposición, Bullrich buscó dejar en claro que seguirá habiendo restricciones para extranjeros en ciertos casos, tal cual rige actualmente. "Un estado extranjero no podrá comprar un metro cuadrado", sentenció la senadora y volvió a chicanear al kirchnerismo cuando señaló que no podrá haber "ninguna base" como la de Neuquén.

Asimismo, la legisladora nacional subrayó que las personas jurídicas que tengan participación estatal de manera directa o indirecta requerirán el aval conjunto de nación y provincia. Y que el funcionario encargado de habilitar la operación deberá tener rango de secretario de Estado. De lo contrario, tampoco podrán hacerse de tierras rurales. Mismo doble conforme regirá para terrenos en zona fronteriza.

Por último, Bullrich indicó que "sigue prohibido el uso de testaferros y sociedades pantallas" para la adquisición de tierras. "Se acabaron los amigos de Máximo Kirchner, vamos a un sistema objetivo", sentenció. Al hablar de objetividad, cuestionó el límite del 15% a que actualmente rige nivel departamental. La porteña que consideró, de acuerdo a la zona, el suelo tiene un uso muy distinto. Y que hay actividades que requieren de mayor extensión que otra.

Bullrich se mostró confiada

Finalizada la conferencia, la senadora habló con la prensa acreditada en el Congreso y se mostró confiada. "Ganamos", dijo al referirse sobre cómo saldrá la votación el jueves en el recinto. La sesión será a las 12.

Aunque, a diferencia de otras oportunidades, prefirió no dar detalles. En tono de broma, y con una metáfora futbolera, dio a entender que el triunfo estaba garantizado, sin importar si era por muchos o pocos goles. Los rumores en los pasillos son que la votación saldría muy ajustada: 36 a 35.

Así las cosas, el jueves, mientras en las inmediaciones del Congreso diferentes sectores se manifestarán en contra del proyecto, Bullrich se prepara para darle media sanción al proyecto y girarlo a Diputados para su sanción definitiva. ¿La quinta será la vencida?