Quiniela de hoy, en vivo: resultados de la Nacional y Provincial sábado 10 de enero

1: 0011

2: 4129

3: 7777

4: 8327

5: 5573

6: 3197

7: 8402

8: 7769

9: 9006

10: 2455

11: 0493

12: 8857

13: 0980

14: 5966

15: 1151

16: 4192

17: 9601

18: 8801

19: 0907

20: 1548

Los resultados de la Quiniela Nocturna Nacional y Provincial ayer, viernes 9 de enero

Nacional

1: 0992

2: 3935

3: 4087

4: 5886

5: 1062

6: 4435

7: 0289

8: 8930

9: 0893

10: 2059

11: 9423

12: 2729

13: 2273

14: 7401

15: 0426

16: 0051

17: 8658

18: 0211

19: 0775

20: 8045

Letras: UDHM



Provincia

1: 6700

2: 5478

3: 2379

4: 1543

5: 2321

6: 2889

7: 4937

8: 1799

9: 1680

10: 4404

11: 6123

12: 9242

13: 6933

14: 6632

15: 8673

16: 5872

17: 4642

18: 5629

19: 7240

20: 7124

9280

1919

8071

6236

0554

1352

5042

8764

9446

1532

4852

6025

6369

1221

3224

6797

0575

7169

1162

1698

Provincial

4687

5847

3456

4424

0371

3070

2547

9401

6352

5109

6259

3064

8896

5740

8891

8724

0242

0606

8555

4887

¿Cómo es el sorteo de la quiniela?

El sorteo de los números se realiza en las salas de la Lotería de la Ciudad de Buenos Aires -para Capital Federal- y en las Salas de la Lotería de la Provincia -para Buenos Aires- y se utiliza cuatro bolilleros que van a conformar los distintos números, el primero corresponde al millar, el segundo a la centena, el tercero a la decena y el cuarto a la unidad, y cada uno de esos bolilleros tienen diez bolillas (esas bolillas tienen números desde el 0 al 9) y un quinto bolillero que va a conformar las distintas fechas en el tablero (este tiene veinte bolillas que van desde el 1 al 20, que corresponden a las veinte posiciones en el tablero).

¿Cómo se juega a la Quiniela?

El juego de la Quiniela consiste en apostar una cierta cantidad de dinero a números de 1 cifra, 2 cifras, 3 cifras o 4 cifras.