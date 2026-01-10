SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

En Vivo
10 de enero 2026 - 13:02

Quiniela de hoy, en vivo: resultados de la Nacional y Provincial sábado 10 de enero

loteria quini loto.jpg
Por

Resultados de la quiniela nacional y provincial del sábado 10 de enero

Conocé todos los resultados y ganadores del sorteo de la Quiniela Nacional y Provincia del sábado 10 de enero.

Los resultados de la Quiniela Primer Nacional y Provincial hoy, sábado 27 de diciembre

NACIONAL

Todos los números, según el orden en el que quedaron:

  • 1: 30086
  • 2: 80307
  • 3: 16222
  • 4: 37182
  • 5: 98060
  • 6: 34204
  • 7: 15028
  • 8: 83691
  • 9: 63901
  • 10: 25639
  • 11: 08792
  • 12: 89549
  • 13: 77798
  • 14: 24251
  • 15: 19126
  • 16: 64759
  • 17: 81704
  • 18: 59191
  • 19: 06733
  • 20: 49842

PROVINCIA

Todos los números, según el orden en el que quedaron:

  • 1: 0011
  • 2: 4129
  • 3: 7777
  • 4: 8327
  • 5: 5573
  • 6: 3197
  • 7: 8402
  • 8: 7769
  • 9: 9006
  • 10: 2455
  • 11: 0493
  • 12: 8857
  • 13: 0980
  • 14: 5966
  • 15: 1151
  • 16: 4192
  • 17: 9601
  • 18: 8801
  • 19: 0907
  • 20: 1548

Los resultados de la Quiniela Nocturna Nacional y Provincial ayer, viernes 9 de enero

Nacional

  • 1: 0992
  • 2: 3935
  • 3: 4087
  • 4: 5886
  • 5: 1062
  • 6: 4435
  • 7: 0289
  • 8: 8930
  • 9: 0893
  • 10: 2059
  • 11: 9423
  • 12: 2729
  • 13: 2273
  • 14: 7401
  • 15: 0426
  • 16: 0051
  • 17: 8658
  • 18: 0211
  • 19: 0775
  • 20: 8045

Letras: UDHM

Provincia

  • 1: 6700
  • 2: 5478
  • 3: 2379
  • 4: 1543
  • 5: 2321
  • 6: 2889
  • 7: 4937
  • 8: 1799
  • 9: 1680
  • 10: 4404
  • 11: 6123
  • 12: 9242
  • 13: 6933
  • 14: 6632
  • 15: 8673
  • 16: 5872
  • 17: 4642
  • 18: 5629
  • 19: 7240
  • 20: 7124

Los resultados de la Quiniela Nocturna Nacional y Provincial ayer, viernes 9 de enero

  • 9280
  • 1919
  • 8071
  • 6236
  • 0554
  • 1352
  • 5042
  • 8764
  • 9446
  • 1532
  • 4852
  • 6025
  • 6369
  • 1221
  • 3224
  • 6797
  • 0575
  • 7169
  • 1162
  • 1698

Provincial

  • 4687
  • 5847
  • 3456
  • 4424
  • 0371
  • 3070
  • 2547
  • 9401
  • 6352
  • 5109
  • 6259
  • 3064
  • 8896
  • 5740
  • 8891
  • 8724
  • 0242
  • 0606
  • 8555
  • 4887

¿Cómo es el sorteo de la quiniela?

El sorteo de los números se realiza en las salas de la Lotería de la Ciudad de Buenos Aires -para Capital Federal- y en las Salas de la Lotería de la Provincia -para Buenos Aires- y se utiliza cuatro bolilleros que van a conformar los distintos números, el primero corresponde al millar, el segundo a la centena, el tercero a la decena y el cuarto a la unidad, y cada uno de esos bolilleros tienen diez bolillas (esas bolillas tienen números desde el 0 al 9) y un quinto bolillero que va a conformar las distintas fechas en el tablero (este tiene veinte bolillas que van desde el 1 al 20, que corresponden a las veinte posiciones en el tablero).

¿Cómo se juega a la Quiniela?

El juego de la Quiniela consiste en apostar una cierta cantidad de dinero a números de 1 cifra, 2 cifras, 3 cifras o 4 cifras.

