Brasil dejará de representar a la Argentina en la embajada en Venezuela

El gobierno de Brasil decidió abandonar la representación de la la Embajada argentina en Venezuela , a una semana de que el país fuera intervenido por EEUU para la captura de su presidente Nicolás Maduro . La medida se da en medio de desacuerdos entre la gestión de Javier Milei y de Lula da Silva sobre dicha operación militar.

Medios brasileños aseguraron que la decisión provino del gobierno de Lula, en base a información de la Cancillería de ese país. A la par, también fue notificada la presidenta interina venezolana Delcy Rodríguez. Ámbito consultó al Ministerio de Relaciones Exteriores que conduce Pablo Quirno pero no hubo respuesta.

Brasil cumplía con la representación diplomática a petición de Javier Milei en agosto de 2024. Sin embargo, la situación entre ambos gobiernos volvió a tensarse en medio del operativo estadounidense en Venezuela.

A raíz del ataque, el gobierno de Lula condenó la acción militar y coordinó con otros gobiernos de la región para reforzar la defensa de la autodeterminación de los pueblos y la soberanía nacional de los países ante la acción estadounidense. Esta visión entró en conflicto con la visión de Milei, que respaldó fuertemente la decisión de la gestión de Trump.

Desde la cartera de Relaciones Exteriores brasileña afirmaron a O Globo que la evaluación de la diplomacia brasileña fue que Brasil ya había cumplido su misión y que, en la actual situación de Venezuela, otros países podrían representar los intereses de la delegación argentina.

Más allá del desacuerdo, el paso al costado de Brasil también se da en un contexto de nuevo orden en la región a raíz de la transición que lidera Estados Unidos. En este escenario - y con Trump marcando el pulso en Caracas - es una posibilidad que el gobierno evalúe reestablecer su representación diplomática.

Durante el período que duro la custodia carioca, el gobierno brasileño actuó en defensa de seis opositores venezolanos que colaboraron con María Corina Machado y se encontraban refugiados en el edificio diplomático argentino.

Venezuela reinicia vínculos diplomáticos con EEUU, pero desmiente viaje de Delcy Rodríguez a Washington

El gobierno de Venezuela, a cargo de Delcy Rodríguez, anunció haber retomado el contacto oficialmente con la administración de EEUU con el objetivo de reconstruir "las misiones diplomáticas" entre ambos países. En ese contexto, informaron el arribo al país de una delegación estadounidense, como también el envío a América del Norte de emisarios venezolanos. Asimismo, negaron un viaje de la mandataria a Washington como indicaban versiones periodísticas.

El canciller venezolano, Yvan Gil, comunicó este viernes que el objetivo de la reconstrucción de las vías de contacto con el gobierno de Donald Trump apunta a abordar "en el marco del derecho internacional" las "consecuencias derivadas de la agresión" perpetrada mediante la captura del exgobernante, Nicolás Maduro, y la primera dama, Cilia Flores.