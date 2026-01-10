Dólar hoy: a cuánto cotiza este sábado 10 de enero

Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.

El dólar oficial minorista cotizó a $1.440 para la compra y a $1.490 para la venta en el Banco Nación (BNA) . En tanto, en el promedio de entidades financieras que reporta el Banco Central (BCRA) , la divisa lo hace a $1.483,19 para la venta.

En el segmento mayorista , que es la referencia del mercado, el dólar cotizó a $1.465.

El dólar blue cotizó a $1.485 para la compra y a $1.505 para la venta , según un relevamiento de Ámbito en cuevas de la city porteña.

El dólar CCL cotizó a $1.528,86 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 4.4% .

El dólar MEP opera a $1.489,42 y la brecha con el dólar oficial es de 1.7% .

Precio del dólar tarjeta hoy, sábado 10 de enero

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posiciona en $1.937.

Cotización del dólar cripto hoy, sábado 10 de enero

El dólar cripto o dólar Bitcoin cotizó a $1.528, según Bitso.

Valor de Bitcoin hoy, sábado 10 de enero

Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s90.505, según Binance.