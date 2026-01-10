La respuesta de Groenlandia a las amenazas de anexión de Donald Trump: "No queremos ser estadounidenses"

Líderes el Parlamento de Groenlandia le contestaron al republicano tras sostener que haría algo con al isla "les guste o no".

La administración groenlandesa respondió a las declaraciones del republicano que aseguró que avanzará sobre el territorio "les guste o no".

Groenlandia rechazó nuevamente la idea de convertirse en un territorio estadounidense, después de que el presidente Donald Trump volviera a amenazar con el uso de la fuerza para anexar el territorio autónomo danés .

Por su parte, la administración groenlandesa respondió el viernes por la noche a declaraciones de Trump en las que sostuvo que avanzaría con el territorio "les guste o no".

Líderes de los cinco partidos del Parlamento de Groenlandia expresaron: " No queremos ser estadounidenses , no queremos ser daneses, queremos ser groenlandeses".

En una declaración de los parlamentarios, el documento incluye a las cuatro fuerzas políticas que conforman el gobierno y también al partido de la oposición , que aboga por una rápida independencia del territorio danés. "El futuro de Groenlandia debe ser decidido por los groenlandeses", zanjaron.

Por otro lado, EEUU adelantó esta semana que discutiría la propiedad de Groenlandia con Dinamarca la próxima semana, aseguró su secretario de Estado Marco Rubio. Mientras, países aliados de Europa están trabajando estrechamente en un plan de acción sobre cómo responder si EEUU cumple su amenaza de apoderarse de Groenlandia.

Donald Trump: "Vamos a hacer algo con Groenlandia, les guste o no"

Mientras consolida la administración de Venezuela tras la detención de Nicolás Maduro, Donald Trump ya apuntó a un nuevo objetivo estratégico en el envión expansionista de los EEUU: Groenlandia, una isla de menos de 60.000 habitantes dependiente de Dinamarca en medio de los océanos Atlántico Norte y Ártico, que alcanza los 2,166 millones de kilómetros cuadrados.

En declaraciones a medios estadounidenses, el presidente planteó que avanzarán sobre Groenlandia "de una u otra forma". "Necesitamos a Groenlandia, absolutamente. La necesitamos para nuestra defensa", explicó y argumentó que "no quiero como vecinos" a China y a Rusia.

"Si uno mira justo afuera de Groenlandia ahora mismo, hay destructores rusos, destructores chinos y submarinos rusos por todas partes. No vamos a permitir que Rusia o China ocupen Groenlandia, porque eso es exactamente lo que harían si no actuamos. Así que vamos a hacer algo con Groenlandia, ya sea por la vía amistosa o por la vía más difícil", analizó Trump.