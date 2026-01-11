Dólar blue hoy: a cuánto cotiza este domingo 11 de enero + Seguir en









Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.

El dólar blue operó a $1.485 para la compra y a $1.505 para la venta, según los operadores de la city consultados por Ámbito.

A cuánto opera el dólar oficial hoy, domingo 11 de enero En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar operó a $1.465 para la venta.

Valor del CCL hoy, domingo 11 de enero El dólar CCL cotiza a $1.528,86 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 4.4%.

Valor del dólar MEP hoy, domingo 11 de enero El dólar MEP opera a $1.489,42 y la brecha con el dólar oficial es de 1.7%.

Precio del dólar tarjeta hoy, domingo 11 de enero El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posiciona en $1.937.

Cotización del dólar cripto hoy, domingo 11 de enero El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.530,40, según Bitso. Valor de Bitcoin hoy, domingo 11 de enero Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s90.918, según Binance.