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14 de marzo 2026 - 09:22

Quiniela de hoy, en vivo: resultados de la Nacional y Provincial sábado 14 de marzo

QUINIELA (1)
Por

Resultados de la quiniela nacional y provincial del sábado 14 de marzo.

Los resultados de la Quiniela Nocturna Nacional y Provincial ayer, viernes 13 de marzo

Nacional

Todos los números, según el orden en el que quedaron:

  • 1: 1597
  • 2: 0499
  • 3: 7475
  • 4: 0479
  • 5: 2925
  • 6: 9061
  • 7: 3239
  • 8: 4561
  • 9: 1380
  • 10: 1199
  • 11: 9539
  • 12: 7876
  • 13: 8356
  • 14: 6463
  • 15: 9371
  • 16: 0517
  • 17: 0128
  • 18: 7504
  • 19: 6668
  • 20: 0524

Letras de la Nacional: GKLP

Provincial

  • 1: 7215
  • 2: 9948
  • 3: 9787
  • 4: 9785
  • 5: 4897
  • 6: 0480
  • 7: 6936
  • 8: 2435
  • 9: 5045
  • 10: 8042
  • 11: 6782
  • 12: 0402
  • 13: 1109
  • 14: 6911
  • 15: 5582
  • 16: 2254
  • 17: 8796
  • 18: 5063
  • 19: 1414
  • 20: 3274

¿Cómo es el sorteo de la quiniela?

El sorteo de los números se realiza en las salas de la Lotería de la Ciudad de Buenos Aires -para Capital Federal- y en las Salas de la Lotería de la Provincia -para Buenos Aires- y se utiliza cuatro bolilleros que van a conformar los distintos números, el primero corresponde al millar, el segundo a la centena, el tercero a la decena y el cuarto a la unidad, y cada uno de esos bolilleros tienen diez bolillas (esas bolillas tienen números desde el 0 al 9) y un quinto bolillero que va a conformar las distintas fechas en el tablero (este tiene veinte bolillas que van desde el 1 al 20, que corresponden a las veinte posiciones en el tablero).

¿Cómo se juega a la Quiniela?

El juego de la Quiniela consiste en apostar una cierta cantidad de dinero a números de 1 cifra, 2 cifras, 3 cifras o 4 cifras.

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