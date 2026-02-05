Quiniela de hoy, en vivo: resultados de la Nacional y Provincial jueves 5 de febrero

Conocé todos los resultados y ganadores del sorteo de la Quiniela Nacional y Provincia del jueves 5 de febrero.
Los resultados de la Quiniela Previa Nacional y Provincial hoy, jueves 5 de febrero
Nación
Todos los números, según el orden en el que quedaron:
- 1: 5618
- 2: 6641
- 3: 7836
- 4: 1412
- 5: 6857
- 6: 0349
- 7: 4083
- 8: 8404
- 9: 2483
- 10: 9013
- 11: 3223
- 12: 8584
- 13: 3600
- 14: 1538
- 15: 1411
- 16: 0770
- 17: 5532
- 18: 8441
- 19: 4217
- 20: 9483
Letras de la Nacional: CDHJ
Provincia
Todos los números, según el orden en el que quedaron:
- 1: 2629
- 2: 4793
- 3: 5489
- 4: 7097
- 5: 2665
- 6: 8836
- 7: 5290
- 8: 0729
- 9: 8887
- 10: 8080
- 11: 8350
- 12: 0745
- 13: 3502
- 14: 9131
- 15: 3540
- 16: 6762
- 17: 3885
- 18: 8664
- 19: 7716
- 20: 7024
