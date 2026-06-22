El dólar blue rozó los $1.500 y alcanzó un nuevo máximo en cinco meses + Agregar ámbito en









El informal avanzó hasta $1.495 y alcanzó su valor más alto desde enero. El billete paralelo trepó $15 y quedó por encima del dólar minorista, que cerró a $1.480 en el Banco Nación.

El dólar blue cerró a $1.495 y alcanzó su mayor nivel en cinco meses. Depositphotos

El dólar blue arrancó la semana al alza y cerró a $1.495 para la venta, marcando su mayor nivel en cinco meses, desde el 22 de enero de 2026. El billete paralelo trepó $15 y quedó por encima del dólar minorista, que cerró a $1.480 en el Banco Nación.

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El movimiento se dio en un contexto de mayor atención sobre la dinámica cambiaria, luego de varias semanas de subas en el tipo de cambio y con el mercado pendiente del menor ritmo de liquidación del agro y de las compras más moderadas del Banco Central. A su vez, la mejora reciente del dólar frente a los instrumentos en pesos redujo el atractivo del carry trade y volvió a impulsar la demanda de cobertura.

A cuánto operó el dólar oficial hoy, lunes 22 de junio En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar opera a $1.477,37 para la venta.

Valor del CCL hoy, lunes 22 de junio El dólar CCL opera a $1.526,35 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 4.2%.

Valor del dólar MEP hoy, lunes 22 de junio El dólar MEP opera a $1.481,92 y la brecha con el dólar oficial es de 1.3%.

Precio del dólar tarjeta hoy, lunes 22 de junio El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posiciona en $1.924. Cotización del dólar cripto hoy, lunes 22 de junio El dólar cripto o dólar Bitcoin opera a $1.523,77, según Bitso. Valor de Bitcoin hoy, lunes 22 de junio Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s64.425, según Binance.