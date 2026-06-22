El desempleo mostró una leve baja al 7,8% en el primer trimestre, pero se mantuvo cerca de máximos desde 2021 Por Erika Cabrera + Agregar ámbito en









La tasa de informalidad tocó su nivel más alto desde el inicio de la serie en el cuarto trimestre de 2023 y se ubicó en 44,2%. Esto implica que casi 6 millones de argentinos trabajan sin derechos laborales.

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El desempleo pasó del 7,9% al 7,8% en el primer trimestre de 2025 frente a 2026, según informó este lunes el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). Esto implica que 1,1 millones de argentinos se encuentran sin un empleo en los 31 aglomerados urbanos, lo que implica unos 9.000 desocupados más, ya que la población creció en ese período. Mientras que frente al trimestre pasado, y tomando en cuenta la estacionalidad, hubo una pérdida de 52.000 puestos de trabajo.

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Los datos del mercado laboral muestran que la tasa de informalidad tocó su nivel más alto desde el inicio de la serie en el cuarto trimestre de 2023 y se ubicó en 44,2%, lo que implicó que casi 6 millones de argentinos trabajan sin derechos en los 31 aglomerados urbanos.

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