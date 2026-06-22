Selección argentina, EN VIVO: la jornada del lunes 22 de junio en el Mundial 2026

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Cientos de millones: cuánto vale el plantel de Austria en el Mundial 2026 y cuál es la diferencia con Argentina

Austria 2 Cuenta de X: @oefb1904 Cuenta de X: @oefb1904

Argentina está lista para afrontar su segunda cita en este Mundial 2026, un compromiso ante Austria que le llega en un momento inmejorable. En el debut, los dirigidos por Lionel Scaloni golearon por 3 a 0 a Argelia con un triplete de Lionel Messi, quien igualó a Miroslav Klose como el máximo goleador de la competencia.

Sin embargo, más allá del gran presente deportivo, existe otra enorme diferencia que inclina la balanza a favor de la Albiceleste mucho antes de que empiece el partido. Se trata de la abismal brecha económica entre el valor de ambos planteles en el mercado internacional.

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