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22 de junio 2026 - 08:26

Selección argentina, EN VIVO: la jornada del lunes 22 de junio en el Mundial 2026

Lionel Scaloni define los últimos detalles del equipo para un partido que puede sellar la clasificación argentina a la próxima ronda del Mundial.

Lionel Scaloni define los últimos detalles del equipo para un partido que puede sellar la clasificación argentina a la próxima ronda del Mundial.

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La Albiceleste enfrenta a Austria en Dallas por la segunda fecha del Mundial 2026. Un triunfo le asegurará el pase a los 16avos de final.

El encuentro se disputará desde las 14 y podrá verse por DSports, Telefe, TV Pública y TyC Sports. La Albiceleste llega con confianza tras una sólida presentación inicial y afrontará un compromiso que puede resultar decisivo para sus aspiraciones en la fase de grupos.

De cara al partido, Scaloni mantiene una duda en el ataque y todavía no definió si el acompañante de Lionel Messi será Lautaro Martínez o Julián Álvarez. El delantero del Atlético de Madrid ya se encuentra recuperado y pelea por regresar a la formación titular en un encuentro clave para el seleccionado argentino.

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Cientos de millones: cuánto vale el plantel de Austria en el Mundial 2026 y cuál es la diferencia con Argentina

Austria 2 Cuenta de X: @oefb1904

Argentina está lista para afrontar su segunda cita en este Mundial 2026, un compromiso ante Austria que le llega en un momento inmejorable. En el debut, los dirigidos por Lionel Scaloni golearon por 3 a 0 a Argelia con un triplete de Lionel Messi, quien igualó a Miroslav Klose como el máximo goleador de la competencia.

Sin embargo, más allá del gran presente deportivo, existe otra enorme diferencia que inclina la balanza a favor de la Albiceleste mucho antes de que empiece el partido. Se trata de la abismal brecha económica entre el valor de ambos planteles en el mercado internacional.

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Argentina vs Austria, en datos: del favoritismo de los campeones a la brecha socioeconómica que refleja dos mundos

Por Gonzalo J. Zanotti

lionel mesis y marko arnautovic

Luego del triunfo ante Argelia, Argentina continuará este lunes su camino en la defensa del título cuando enfrente a Austria por la segunda fecha del Grupo J. En la previa, la comparación deportiva marca un favoritismo por los campeones del mundo, pero el partido es también una oportunidad para correrse del plano futbolístico y analizar las virtudes y debilidades de ambos países en el orden social y económico.

Los argentinos llegan con el envión de la victoria por 3 a 0 en el debut ante los africanos, con un Lionel Messi descomunal, autor de los tres goles que le permitieron alcanzar a Miroslav Klose en la cima de la tabla de máximos artilleros de la historia de la Copa del Mundo. Los europeos ganaron con contundencia ante Jordania por 3 a 1 y buscarán dar la sorpresa.

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Argentina enfrenta a Austria en busca de un nuevo triunfo en el Mundial 2026: horario, TV y todos los detalles

MESSI ARNAUTOVIC
Lionel Messi y Marco Arnautovic, capitanes de Argentina y Austria.

Lionel Messi y Marco Arnautovic, capitanes de Argentina y Austria.

Argentina enfrenta este lunes frente a Austria por la segunda fecha del Grupo J. Luego de la victoria por 3 a 0 ante Argelia, los dirigidos por Lionel Scaloni van en busca de la clasificación a dieciseisavos de final del Mundial 2026.

El combinado albiceleste saldrá a la cancha en el Dallas Stadium desde las 14hs para un nuevo encuentro en el camino hacia la defensa del título del mundo conquistado en Qatar 2022. Del otro lado, los austríacos llegan con una victoria ante Jordania por 3 a 1 y apuntan a reafirmar el buen inicio.

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