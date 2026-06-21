Balotaje en Colombia: comenzó la segunda vuelta para elegir al sucesor de Gustavo Petro

Los colombianos acudirán este domingo a las urnas para definir, en segunda vuelta, quién será el próximo presidente del país. La disputa enfrenta al empresario conservador Abelardo De La Espriella , que propone un cambio de rumbo con un discurso centrado en la seguridad y la firmeza institucional, y al dirigente de izquierda Iván Cepeda , que apuesta por profundizar las políticas económicas y sociales impulsadas por el actual gobierno.

La votación se desarrolla en un escenario de fuerte polarización política . Por un lado, están quienes respaldan la continuidad del proyecto encabezado por Gustavo Petro y sus iniciativas para combatir la desigualdad y la pobreza . Por el otro, quienes exigen un giro en la conducción económica, una mayor protección de la actividad privada y medidas más contundentes frente al avance de organizaciones armadas ilegales vinculadas al narcotráfico y la explotación minera clandestina.

Un total 41 millones de colombianos están convocados a las urnas , las cuales permanecerán abiertas durante ocho horas a partir de las ocho de la mañana, hora local. El gran reto de esta jornada es superar la participación del primer debate electoral, en el cual votaron un poco más de veinticuatro millones de personas.

Para garantizar la tranquilidad de la jornada y contrarrestar las amenazas de los grupos armados ilegales, el Gobierno desplegó un dispositivo de seguridad integrado por 248.000 miembros de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional . Esta vigilancia especial se da en el contexto de un conflicto armado que arrastra seis décadas de historia y cobró cerca de 500.000 vidas.

elecciones en colombia de la espriella vs cepeda

Abelardo De La Espriella lidera las encuestas en Colombia con el respaldo de Trump

A pesar de que el ganador de la primera ronda electoral, Abelardo De La Espriella, lidera los sondeos de opinión, los expertos aseguran que el resultado final será sumamente ajustado.

Abelardo De La Espriella, un abogado de 47 años que se presenta como una alternativa a la política tradicional, es conocido por sus simpatizantes como "El Tigre". El candidato del movimiento Defensores de la Patria enfoca su programa de gobierno en una transformación profunda del Estado, que incluye la reducción del aparato estatal en hasta un 40%, la baja de impuestos y el impulso a las industrias del petróleo y la minería.

En materia de orden público, propone una política de mano dura contra el narcotráfico y las organizaciones criminales, la cual contempla el fortalecimiento de las Fuerzas Armadas, la reforma del sistema penitenciario y la construcción de megacárceles.

Esta plataforma política le aseguró el respaldo absoluto de Donald Trump, quien se pronunció a su favor tras los resultados de la primera vuelta. A través de un mensaje, el mandatario estadounidense afirmó que una victoria de De La Espriella es fundamental para el porvenir de Colombia y para consolidar la alianza entre ambas naciones; al mismo tiempo, lanzó duras críticas contra el candidato de izquierda, Iván Cepeda, a quien calificó de marxista radical.

El plan de Iván Cepeda continuidad social y reforma tributaria en Colombia

Iván Cepeda, candidato de la coalición Pacto Histórico, es un filósofo de 63 años educado en Bulgaria que se desempeña como congresista desde el 2010, consolidándose como uno de los líderes más influyentes de la izquierda en Colombia. Su historia personal está marcada por el asesinato de su padre en 1994, el dirigente comunista Manuel Cepeda, a manos de grupos paramilitares.

Aliado político de Petro, el candidato promete mantener y fortalecer los programas sociales vigentes. Para financiar estas iniciativas, plantea una reforma tributaria enfocada en ampliar la base de contribuyentes, crear un impuesto a las grandes fortunas y eliminar los beneficios fiscales que actualmente reciben las empresas.

Con una amplia trayectoria en la búsqueda de salidas negociadas al conflicto, Cepeda formó parte del equipo que logró el acuerdo de paz en el 2016 con la antigua guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Bajo esa misma línea de diálogo, manifestó su disposición para abrir negociaciones con el Ejército de Liberación Nacional y otras organizaciones armadas, siempre y cuando cumplan con requisitos previos para frenar la violencia.

Asimismo, el candidato anunció que buscará el apoyo del Congreso de la República para tramitar una ley de sometimiento a la justicia, la cual ofrecería rebajas de penas y beneficios legales a los integrantes de bandas criminales que decidan desmantelar sus estructuras de manera definitiva.

Elecciones Colombia 2026 La votación en Colombia tiene lugar en un escenario regional atravesado por el crecimiento de sectores conservadores.

La votación en Colombia tiene lugar en un escenario regional atravesado por el crecimiento de sectores conservadores. En los últimos años, países como Chile, Argentina, Costa Rica y Ecuador optaron por dirigentes ubicados a la derecha del espectro político, mientras que Bolivia cerró el año pasado un ciclo de dos décadas de predominio izquierdista con la llegada al poder del centroderechista Rodrigo Paz.

Más allá del resultado, quien asuma la Presidencia deberá enfrentar importantes desafíos para impulsar su agenda de gobierno. Entre las principales tareas figuran el saneamiento de las cuentas públicas, la reducción de los niveles de pobreza, la lucha contra la violencia ligada al conflicto armado y la respuesta a las demandas sociales de la población.