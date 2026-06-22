Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este lunes 22 de junio

El dólar oficial mayorista comienza la semana arriba de los $1.460 este viernes. Así, el tipo de cambio oficial ya acumula un alza de casi 4% en junio. De cara las operaciones de este lunes y los próximos días, el mercado se pregunta cómo continuará la tendencia.

Debido al feriado en Estados Unidos por la celebración del Juneteenth, tanto los bonos como las acciones locales operaron en rojo el viernes, día en que el S&P Merval cayó 1,5%. La city local seguirá de cerca lo que suceda en los mercados internacionales en medio de las negociaciones de paz entre EEUU e Irán, mientras el Luis Caputo busca blindar los pagos de deuda hasta fines de 2027.