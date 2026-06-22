Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este lunes 22 de junio

El dólar oficial mayorista comienza la semana arriba de los $1.460 este viernes. Así, el tipo de cambio oficial ya acumula un alza de casi 4% en junio. De cara las operaciones de este lunes y los próximos días, el mercado se pregunta cómo continuará la tendencia.
Austria apuesta por la Argentina en el "prode" económico: es el país de la UE que más aumentó sus inversiones desde 2023
La Inversión Extranjera Directa (IED) del segundo rival de Argentina en el Mundial 2026 casi se duplicó en dos años. La industria forestal explica buena parte del avance.
Por Santiago Reina