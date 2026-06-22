Menos dólares y más calidad: por qué estás comprando mal en Shein

Una estrategia muy fácil de seguir te permite acceder a los mejores productos y bajar costos dentro de la plataforma más usada.

Con este consejo en mente, tus compras en la plataforma pueden ser mejores.

La mayoría de las personas que compran en Shein cometen el mismo error: priorizan conseguir el precio más bajo, pero no se fijan en los otros factores que impactan en el resultado final. Esa decisión suele hacer que el comprador termine gastando pocos dólares , aunque por prendas de mala calidad.

La plataforma china tiene miles de productos y decenas de líneas internas que pasan desapercibidas para gran parte de los usuarios. Por eso, es importante conocer cuáles son esas colecciones, que suelen contar con una calidad mejor y permiten bajar el costo de cada pedido .

Con una búsqueda más estratégica, Shein puede transformarse en una plataforma mucho más conveniente.

Aunque muchos usuarios ingresan directamente a las ofertas principales, Shein desarrolló varias líneas propias con estándares superiores a los que se ven dentro de la plataforma. Una de las más reconocidas es MOTF , una colección para quienes buscan prendas más sofisticadas y duraderas, con un catálogo que incorpora materiales de mejor nivel como lino, algodón orgánico y alternativas a la seda.

Esta línea cuenta con diseños clásicos y atemporales , perfectos para completar tu armario de la manera más versátil o sumar ropa apta para ambientes laborales, mientras que mantiene precios muy inferiores a los de otras marcas internacionales de características similares.

Otra opción que es muy popular es Dazy, una marca cuya propuesta está inspirada en la moda urbana coreana. Esta se caracteriza por prendas cómodas, cortes más amplios y una estética minimalista. Entre sus productos más elegidos aparecen:

camisas oversize

buzos

pantalones relajados

básicos modernos para uso diario

La confección de estos productos supera la media general de la plataforma y la relación entre precio y calidad es excelente. Pero además de estas marcas, quienes necesitan buena indumentaria para hacer actividad física, existe Glowmode, la línea deportiva especializada en ropa funcional. Su catálogo incluye:

calzas

tops deportivos

corpiños de entrenamiento

conjuntos confeccionados con telas elásticas y transpirables

Sus productos pueden costar hasta un 70% menos que artículos equivalentes de marcas deportivas internacionales. El principal consejo de quienes ya compraron es no limitar la búsqueda a la página principal. Muchas de estas líneas no aparecen entre las primeras recomendaciones, pero cuentan con comunidades de clientes que vuelven a elegirlas por su durabilidad y terminaciones más cuidadas.

Compras online Para quienes buscan equilibrio entre diseño, calidad y presupuesto, esta estrategia es perfecta. Freepik

Los trucos para ahorrar en tus compras

Además de seleccionar mejor las prendas, existe una estrategia que muchos argentinos ya aplican para reducir el costo total de los pedidos. Se la conoce popularmente como "dólar Shein", un mecanismo que consiste en evitar el pago en pesos con la tarjeta cuando la compra se procesa en moneda extranjera.

Cuando el resumen de la tarjeta convierte automáticamente los consumos a pesos, se aplica el dólar tarjeta, que incorpora distintos recargos e impuestos. La alternativa consiste en cancelar directamente la operación con dólares disponibles en una cuenta bancaria o mediante herramientas habilitadas para operar en esa moneda.

Según varios especialistas en compras internacionales, esta decisión puede generar un ahorro de hasta un 25% sobre el valor final del pedido. Para optimizar todavía más el presupuesto, los expertos recomiendan seguir algunos hábitos: