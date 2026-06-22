El BCRA compró otros u$s50 millones y las reservas subieron por primera vez en cuatro jornadas

La autoridad monetaria adquirió u$s50 millones y elevó el saldo comprador de junio a u$s1.156 millones. En tanto, las reservas brutas avanzaron u$s139 millones y volvieron a superar los u$s47.500 millones.

El BCRA mantuvo un ritmo moderado de compras y las reservas volvieron a superar los u$s47.500 millones, aunque la suba del CCL y el blue volvió a marcar presión sobre la brecha cambiaria.

El Banco Central (BCRA) inició la semana con una nueva compra de divisas en el mercado oficial, aunque mantuvo un ritmo de intervención moderado en un contexto de mayor presión cambiaria. Así, la autoridad monetaria adquirió u$s50 millone s este lunes 22 de junio y llevó el saldo comprador del mes a u$s1.156 millones.

Con este resultado, las compras netas acumuladas en lo que va de 2026 ascendieron a u$s10.903 millones , por encima del piso de la meta anual de acumulación de reservas, fijado en u$s10.000 millones. Sin embargo, la dinámica de junio muestra una desaceleración clara respecto de los meses previos , donde e l BCRA sigue comprando, pero con menor intensidad y con una participación más acotada dentro del mercado.

Las reservas internacionales brutas , en tanto, subieron u$s139 millones y finalizaron en u$s47.507 millones . De esta manera, el stock volvió a superar los u$s47.500 millones tras cuatro ruedas consecutivas en baja. La mejora se dio pese a la caída del oro , que retrocedió 1%, y al impacto mixto de las principales monedas de la canasta del DEG : el euro cayó 0,40% frente al dólar, la libra avanzó 0,11%, el yen se depreció 0,19% y el yuan se apreció 0,09%.

De esta forma, el dato de compras de divisas de hoy dejó una señal doble. Por un lado, el rebote de las reservas alivió parcialmente la racha negativa de la semana anterior . Por el otro, la moderación de las compras volvió a mostrar que el BCRA parece priorizar una estrategia más fina al sostener la acumulación de divisas sin agregar una demanda excesiva sobre el mercado oficial.

En esa línea, desde Portfolio Personal Inversiones (PPI) señalaron que una de las señales indirectas de intervención para suavizar la suba del tipo de cambio fue, justamente, la menor cadencia de compras del Central. Así, la semana pasada, la autoridad monetaria adquirió apenas u$s233 millones, equivalente a u$s58 millones diarios. Según la sociedad de bolsa, la media móvil de cinco ruedas se ubica en torno a u$s57 millones diarios, mínimos desde mediados de marzo y lejos de los u$s195 millones de fines de mayo.

Para PPI, esa desaceleración refleja un BCRA más cómodo por el sobrecumplimiento de la meta de compras de u$s10.000 millones, pero también más atento a no sumar presión en un mercado donde aparece mayor demanda privada o menor oferta de divisas. En junio, el Central viene comprando el equivalente al 17,3% del volumen operado, por debajo del 31,1% de abril y del 30,1% de mayo.

Los financieros vuelven a tomar distancia y el mercado recalcula el sendero cambiario

En el frente cambiario, el dólar mayorista cerró prácticamente estable, con una suba marginal de 0,03%, hasta $1.461,5 para la venta. La cotización quedó 17,58% por debajo del techo de la banda, ubicado en $1.742,24, una distancia que sigue siendo amplia, aunque menor a la observada en buena parte de mayo.

La rueda mostró mayor tensión en los dólares alternativos. De esta forma, el MEP avanzó 0,50% hasta $1.484,64, mientras que el contado con liquidación (CCL) saltó 2,60% y cerró en $1.528,41. El dólar blue subió 1,01% hasta $1.495, según un relevamiento de Ámbito en la city porteña. Con esos valores, la brecha entre el blue y el mayorista se ubicó en 2,29%, mientras que la distancia entre el CCL y el oficial superó el 4,5%.

En futuros, en cambio, la curva operó con leves bajas generalizadas, con una variación promedio negativa de 0,08%. Junio cayó 0,14%, julio, agosto y septiembre retrocedieron 0,10%, diciembre bajó 0,06% y febrero de 2027 perdió 0,20%. Las tasas implícitas quedaron en 1,56% mensual para junio, equivalente a 18,73% anualizado, y en 1,71% para julio, o 20,49% anualizado.

El mercado también siguió de cerca las tasas en pesos. La TAMAR bajó de 22,25% a 22,19%, mientras que la BADLAR retrocedió de 21% a 20,69%. La estabilidad de esos rendimientos será clave para evaluar el atractivo del carry trade frente a un tipo de cambio que, aunque todavía contenido por la banda, empezó a mostrar una mayor sensibilidad a la demanda privada de cobertura.

El último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) dejó como referencia un dólar mayorista de $1.422 para junio, $1.447 para julio y $1.476 para agosto. Frente al cierre actual, el mayorista ya se ubica por encima de las proyecciones de junio y julio, y más cerca de la estimación de agosto. Para diciembre, el consenso mantiene una previsión de $1.658.

El desafío para el Gobierno será sostener la acumulación de reservas en una etapa menos cómoda del año. La menor liquidación del agro, la demanda privada de cobertura y el reacomodamiento de los dólares financieros obligan al BCRA a administrar un equilibrio delicado: comprar divisas sin acelerar la presión cambiaria.