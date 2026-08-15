Quiniela de hoy, en vivo: resultados de la Nacional y Provincial sábado 15 de agosto

Los resultados de la Quiniela Nocturna Nacional y Provincial, hoy sábado 15 de agosto

Nacional

Todos los números, según el orden en el que quedaron:

1: 7647

2: 9559

3: 5950

4: 4117

5: 2868

6: 1591

7: 3458

8: 8204

9: 9347

10: 4019

11: 4222

12: 3815

13: 3930

14: 5434

15: 6582

16: 4023

17: 7304

18: 7704

19: 2971

20: 7740

Letras de la Nacional: LNRS

Provincia

Todos los números, según el orden en el que quedaron: