Quiniela de hoy, en vivo: resultados de la Nacional y Provincial sábado 15 de agosto

Conocé todos los resultados y ganadores del sorteo de la Quiniela Nacional y Provincia del jueves 13 de agosto.
Los resultados de la Quiniela Nocturna Nacional y Provincial, hoy sábado 15 de agosto
Nacional
Todos los números, según el orden en el que quedaron:
- 1: 7647
- 2: 9559
- 3: 5950
- 4: 4117
- 5: 2868
- 6: 1591
- 7: 3458
- 8: 8204
- 9: 9347
- 10: 4019
- 11: 4222
- 12: 3815
- 13: 3930
- 14: 5434
- 15: 6582
- 16: 4023
- 17: 7304
- 18: 7704
- 19: 2971
- 20: 7740
Letras de la Nacional: LNRS
Provincia
Todos los números, según el orden en el que quedaron:
- 1: 5582
- 2: 7847
- 3: 7490
- 4: 1989
- 5: 4049
- 6: 8693
- 7: 5860
- 8: 3130
- 9: 6511
- 10: 8845
- 11: 6089
- 12: 2675
- 13: 1066
- 14: 8771
- 15: 5874
- 16: 2971
- 17: 3371
- 18: 6783
- 19: 8160
- 20: 2979