Quiniela de hoy, en vivo: resultados de la Nacional y Provincial sábado 17 de enero

Conocé todos los resultados y ganadores del sorteo de la Quiniela Nacional y Provincia del sábado 17 de enero.
Resultados de la quiniela nacional y provincial del sábado 17 de enero
Conocé todos los resultados y ganadores del sorteo de la Quiniela Nacional y Provincia del sábado 17 de enero.
Nacional
Provincial
El sorteo de los números se realiza en las salas de la Lotería de la Ciudad de Buenos Aires -para Capital Federal- y en las Salas de la Lotería de la Provincia -para Buenos Aires- y se utiliza cuatro bolilleros que van a conformar los distintos números, el primero corresponde al millar, el segundo a la centena, el tercero a la decena y el cuarto a la unidad, y cada uno de esos bolilleros tienen diez bolillas (esas bolillas tienen números desde el 0 al 9) y un quinto bolillero que va a conformar las distintas fechas en el tablero (este tiene veinte bolillas que van desde el 1 al 20, que corresponden a las veinte posiciones en el tablero).
El juego de la Quiniela consiste en apostar una cierta cantidad de dinero a números de 1 cifra, 2 cifras, 3 cifras o 4 cifras.
Dejá tu comentario