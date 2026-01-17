SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

En Vivo
17 de enero 2026 - 08:58

Quiniela de hoy, en vivo: resultados de la Nacional y Provincial sábado 17 de enero

Resultados de la quiniela nacional y provincial del sábado 17 de enero

Conocé todos los resultados y ganadores del sorteo de la Quiniela Nacional y Provincia del sábado 17 de enero.

Los resultados de la Quiniela Nocturna Nacional ayer, viernes 16 de enero

Nacional

  • 1797
  • 6538
  • 8107
  • 0265
  • 0584
  • 9409
  • 8611
  • 9305
  • 1336
  • 8096
  • 7195
  • 9380
  • 3341
  • 4167
  • 7673
  • 6164
  • 3576
  • 1153
  • 7535
  • 9782

Provincial

  • 6590
  • 3332
  • 1026
  • 3639
  • 4446
  • 1765
  • 7213
  • 6422
  • 9987
  • 8609
  • 5443
  • 7886
  • 9611
  • 6601
  • 7079
  • 6469
  • 9017
  • 8665
  • 2293
  • 7101

¿Cómo es el sorteo de la quiniela?

El sorteo de los números se realiza en las salas de la Lotería de la Ciudad de Buenos Aires -para Capital Federal- y en las Salas de la Lotería de la Provincia -para Buenos Aires- y se utiliza cuatro bolilleros que van a conformar los distintos números, el primero corresponde al millar, el segundo a la centena, el tercero a la decena y el cuarto a la unidad, y cada uno de esos bolilleros tienen diez bolillas (esas bolillas tienen números desde el 0 al 9) y un quinto bolillero que va a conformar las distintas fechas en el tablero (este tiene veinte bolillas que van desde el 1 al 20, que corresponden a las veinte posiciones en el tablero).

¿Cómo se juega a la Quiniela?

El juego de la Quiniela consiste en apostar una cierta cantidad de dinero a números de 1 cifra, 2 cifras, 3 cifras o 4 cifras.

