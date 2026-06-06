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6 de junio 2026 - 09:17

Quiniela de hoy, en vivo: resultados de la Nacional y Provincial sábado 6 de junio

QUINIELA (1)
Por

Resultados de la quiniela nacional y provincial del sábado 6 de junio.

Resultados de la quiniela nocturna Nacional y de la Provincia ayer, viernes 5 de junio

Nacional

Todos los números, según el orden en el que quedaron:

    • 1: 9496
    • 2: 7101
    • 3: 4624
    • 4: 8252
    • 5: 0763
    • 6: 8183
    • 7: 6354
    • 8: 2016
    • 9: 9583
    • 10: 8666
    • 11: 1761
    • 12: 7084
    • 13: 6586
    • 14: 7996
    • 15: 5866
    • 16: 1241
    • 17: 2412
    • 18: 5846
    • 19: 8671
    • 20: 2098

    Letras de la Nacional: JJSW

    Provincia

    Todos los números, según el orden en el que quedaron:

    • 1: 6500
    • 2: 7995
    • 3: 0235
    • 4: 2992
    • 5: 9850
    • 6: 7639
    • 7: 8325
    • 8: 1955
    • 9: 9417
    • 10: 1564
    • 11: 2930
    • 12: 8238
    • 13: 5690
    • 14: 9511
    • 15: 8011
    • 16: 2237
    • 17: 6258
    • 18: 5344
    • 19: 9572
    • 20: 3237

    ¿Cómo es el sorteo de la quiniela?

    El sorteo de los números se realiza en las salas de la Lotería de la Ciudad de Buenos Aires -para Capital Federal- y en las Salas de la Lotería de la Provincia -para Buenos Aires- y se utiliza cuatro bolilleros que van a conformar los distintos números, el primero corresponde al millar, el segundo a la centena, el tercero a la decena y el cuarto a la unidad, y cada uno de esos bolilleros tienen diez bolillas (esas bolillas tienen números desde el 0 al 9) y un quinto bolillero que va a conformar las distintas fechas en el tablero (este tiene veinte bolillas que van desde el 1 al 20, que corresponden a las veinte posiciones en el tablero).

    ¿Cómo se juega a la Quiniela?

    El juego de la Quiniela consiste en apostar una cierta cantidad de dinero a números de 1 cifra, 2 cifras, 3 cifras o 4 cifras.

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