Quiniela de hoy, en vivo: resultados de la Nacional y Provincial sábado 18 de abril

Conocé todos los resultados y ganadores del sorteo de la Quiniela Nacional y Provincia del sábado 18 de abril.

Todos los números, según el orden en el que quedaron:

1: 2425

2: 9168

3: 0306

4: 4365

5: 5208

6: 0127

7: 4797

8: 7210

9: 8487

10: 3167

11: 5895

12: 5721

13: 7593

14: 9947

15: 6735

16: 6760

17: 1796

18: 1736

19: 5542

20: 0529

¿Cómo es el sorteo de la quiniela?

El sorteo de los números se realiza en las salas de la Lotería de la Ciudad de Buenos Aires -para Capital Federal- y en las Salas de la Lotería de la Provincia -para Buenos Aires- y se utiliza cuatro bolilleros que van a conformar los distintos números, el primero corresponde al millar, el segundo a la centena, el tercero a la decena y el cuarto a la unidad, y cada uno de esos bolilleros tienen diez bolillas (esas bolillas tienen números desde el 0 al 9) y un quinto bolillero que va a conformar las distintas fechas en el tablero (este tiene veinte bolillas que van desde el 1 al 20, que corresponden a las veinte posiciones en el tablero).

¿Cómo se juega a la Quiniela?

El juego de la Quiniela consiste en apostar una cierta cantidad de dinero a números de 1 cifra, 2 cifras, 3 cifras o 4 cifras.