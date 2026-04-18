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18 de abril 2026 - 09:04

Quiniela de hoy, en vivo: resultados de la Nacional y Provincial sábado 18 de abril

QUINIELA (1)
Por

Resultados de la quiniela nacional y provincial del sábado 18 de abril.

Resultados de la Quiniela Nocturna Nacional y Provincial ayer, viernes 17 de abril

NACIONAL

Todos los números, según el orden en el que quedaron:

  • 1: 0743
  • 2: 8548
  • 3: 8388
  • 4: 9134
  • 5: 0303
  • 6: 3980
  • 7: 7133
  • 8: 2020
  • 9: 7525
  • 10: 5331
  • 11: 0799
  • 12: 3284
  • 13: 5562
  • 14: 8735
  • 15: 2770
  • 16: 2002
  • 17: 2002
  • 18: 1633
  • 19: 7623
  • 20: 7113

Letras de la Nacional: DKPP

PROVINCIA

Todos los números, según el orden en el que quedaron:

  • 1: 2425
  • 2: 9168
  • 3: 0306
  • 4: 4365
  • 5: 5208
  • 6: 0127
  • 7: 4797
  • 8: 7210
  • 9: 8487
  • 10: 3167
  • 11: 5895
  • 12: 5721
  • 13: 7593
  • 14: 9947
  • 15: 6735
  • 16: 6760
  • 17: 1796
  • 18: 1736
  • 19: 5542
  • 20: 0529

¿Cómo es el sorteo de la quiniela?

El sorteo de los números se realiza en las salas de la Lotería de la Ciudad de Buenos Aires -para Capital Federal- y en las Salas de la Lotería de la Provincia -para Buenos Aires- y se utiliza cuatro bolilleros que van a conformar los distintos números, el primero corresponde al millar, el segundo a la centena, el tercero a la decena y el cuarto a la unidad, y cada uno de esos bolilleros tienen diez bolillas (esas bolillas tienen números desde el 0 al 9) y un quinto bolillero que va a conformar las distintas fechas en el tablero (este tiene veinte bolillas que van desde el 1 al 20, que corresponden a las veinte posiciones en el tablero).

¿Cómo se juega a la Quiniela?

El juego de la Quiniela consiste en apostar una cierta cantidad de dinero a números de 1 cifra, 2 cifras, 3 cifras o 4 cifras.

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