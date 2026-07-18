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18 de julio 2026 - 09:15

Quiniela de hoy, en vivo: resultados de la Nacional y Provincial sábado 18 de julio

QUINIELA (1)
Por

Resultados de la quiniela nacional y provincial del sábado 18 de julio.

Resultados de la quiniela nocturna Nacional y de la Provincia ayer, viernes 17 de julio

NACIONAL

  • 1: 9216
  • 2: 4912
  • 3: 7542
  • 4: 5203
  • 5: 5866
  • 6: 0207
  • 7: 7109
  • 8: 1809
  • 9: 3471
  • 10: 0742
  • 11: 8458
  • 12: 1786
  • 13: 2643
  • 14: 3510
  • 15: 1094
  • 16: 9838
  • 17: 8443
  • 18: 1886
  • 19: 5683
  • 20: 9188

Letras: GQST

PROVINCIA

  • 1: 3494
  • 2: 5551
  • 3: 4281
  • 4: 7133
  • 5: 2839
  • 6: 6822
  • 7: 4955
  • 8: 5983
  • 9: 9387
  • 10: 3430
  • 11: 4428
  • 12: 0057
  • 13: 3754
  • 14: 0088
  • 15: 5630
  • 16: 5385
  • 17: 3142
  • 18: 1082
  • 19: 8753
  • 20: 4229

¿Cómo es el sorteo de la quiniela?

El sorteo de los números se realiza en las salas de la Lotería de la Ciudad de Buenos Aires -para Capital Federal- y en las Salas de la Lotería de la Provincia -para Buenos Aires- y se utiliza cuatro bolilleros que van a conformar los distintos números, el primero corresponde al millar, el segundo a la centena, el tercero a la decena y el cuarto a la unidad, y cada uno de esos bolilleros tienen diez bolillas (esas bolillas tienen números desde el 0 al 9) y un quinto bolillero que va a conformar las distintas fechas en el tablero (este tiene veinte bolillas que van desde el 1 al 20, que corresponden a las veinte posiciones en el tablero).

¿Cómo se juega a la Quiniela?

El juego de la Quiniela consiste en apostar una cierta cantidad de dinero a números de 1 cifra, 2 cifras, 3 cifras o 4 cifras.

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