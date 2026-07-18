Mercados: esperan que la desregulación impulse una ola de emisiones de acciones y ON en la Bolsa

La Comisión Nacional de Valores (CNV) estableció cambios para la emisión de títulos privados. Los controles ahora se hacen luego de que los papeles salen al mercado. Demoras de 6 meses ahora se reducen a una semana. La coyuntura actual no ayuda, con pymes que están en estrategia de supervivencia en vez de expandirse.

El nuevo esquema de desregulación del mercado de capitales es seguido atentamente por las sociedades de bolsa. Es probable que en algunos meses aparezcan nuevas caras en los paneles donde hace años se repiten las mismas acciones. Y es que lo que la Comisión Nacional de Valores (CNV) denomina Big Bang establece normas altamente flexibles para emitir acciones o deuda . Los controles, en el nuevo esquema ya vigente, son posteriores .

El Big Bang eliminó la exigencia de aval previo de la CNV para salir al mercado. Ahora los emisores ( CFOs ) deciden cuándo emitir deuda o acciones presentando la documentación, ganando una mayor previsibilidad . Para ello se crea un nuevo régimen denominado Mediano Impacto Ampliado , que facilita las emisiones por hasta UVA 100 millones (equivalentes a unos $200 millones), con instrumentos que pueden ser adquiridos por cualquier inversor. Por encima de ese monto, solo podrán participar inversores calificados .

Una pyme tendría muchas más facilidades para conseguir financiamiento en el mercado de capitales. Hasta ahora, para poder ingresar al mercado, una empresa debía reunir una serie de información y presentarla a la CNV de una manera cuidadosamente estandarizada. El trámite podía durar hasta seis meses . Ahora, técnicamente, se podría hacer en cuatro días , aunque en la práctica podría demorar un par de semanas.

Los operadores están viendo, no obstante, un problema. La actual coyuntura retrasa el ingreso de empresas. Estiman que, del universo potencial de firmas que podrían recurrir a este esquema —principalmente pymes con avales de Sociedades de Garantía Recíproca (SGR)—, el 5% de la cartera entró en mora, cuando hace un año era apenas el 0,5%. La crisis de actividad las afecta: no están expandiendo negocios, sino tratando de evitar caer en una situación crítica.

La nueva regulación de la CNV apunta a reforzar la solvencia de las ALyC, transparentar su exposición cambiaria y reducir riesgos sistémicos en el mercado de capitales. Mariano Fuchila

Reducción de los tiempos

Nicolás Parrondo, vicepresidente de Cohen Aliados Financieros, explicó en una charla con periodistas que uno de los cambios más importantes es la reducción de los tiempos que introduce el Big Bang.

"Antes, una empresa mediana o grande podía tardar entre seis y ocho meses en concretar una emisión. Como necesitaba financiarse tres o cuatro veces por año, tenía que mantener varias operaciones abiertas al mismo tiempo: una en planificación, otra en proceso y otra ya en el mercado. Con la autorización automática, en términos operativos, podría llegar a lanzar una emisión por semana si lo necesitara", señaló.

"Antes, la demora regulatoria podía hacer que una emisión llegara tarde o en condiciones de mercado muy distintas de las que existían cuando se empezó a planificar. Una empresa entraba con una tasa y, al cerrar, ya había aumentado. Ahora, la autorización automática permite tomar decisiones con información más actual y aprovechar mejor las ventanas de tasas y liquidez."

Parrondo dijo que "antes de buscar financiamiento, la empresa tiene que tener muy claro para qué necesita los fondos". "Si el objetivo es financiar un proyecto, ampliar una fábrica, incorporar maquinaria o acompañar un plan de crecimiento, estos instrumentos pueden ser una muy buena herramienta para estructurar financiamiento de largo plazo", explicó.

Pero advirtió que, "si la compañía atraviesa una situación de estrés financiero, probablemente la solución no pase solamente por tomar más deuda, sino por revisar su estructura interna, sus costos y su gestión".

Por su lado, Matías Salcedo, Head de Financiamiento de Cohen Aliados Financieros, explicó que "la idea es que cada emisor (desde una pyme hasta una gran empresa) pueda usar el régimen que mejor se adapte al tamaño de la emisión y al tipo de inversor al que apunta, sin tener que cumplir requisitos pensados para compañías con otras características".

"El nuevo régimen de Mediano Impacto Ampliado permite realizar emisiones de hasta UVA 100 millones con autorización automática, pudiendo ampliarse cuando la colocación está dirigida exclusivamente a inversores calificados. El foco de estas regulaciones está puesto en que el emisor asuma la responsabilidad por la emisión que quiere realizar, mientras que la CNV queda a cargo de controlar que se cumplan las condiciones establecidas", sintetizó.

En ese sentido, sostuvo que "en contextos de inestabilidad, donde la elección del momento para emitir es clave, tener la posibilidad de acortar estos tiempos les permitirá a las empresas programar su calendario de emisiones".

Salcedo agregó, además, que "estas flexibilizaciones apuntan tanto a facilitar el proceso para las grandes empresas como a lograr que más compañías se animen a explorar la opción de financiarse en el mercado".