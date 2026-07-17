El dólar blue subió $5 y cerró a $1.510 para la compra y a $1.530 para la venta este viernes, según los operadores de la city consultados por Ámbito. Así, el billete informal anotó su primer avance semanal de julio y terminó por encima del tipo de cambio minorista y el dólar MEP.
El dólar blue subió $20 en la semana y la brecha con el oficial se ubicó en máximos desde junio
El billete informal anotó su primer avance semanal en lo que va de julio y cerró por encima del minorista y el MEP.
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El dólar cayó y cerró la semana con pérdidas
Asimismo, la brecha con el dólar mayorista alcanzó máximos desde el mes de junio al superar el 3,5%. A nivel nominal, borró completamente la caída acumulada en 2026 y retornó al precio de cierre de 2025.
A cuánto cerró el dólar oficial hoy, viernes 17 de julio
En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar cerró a $1.478 para la venta.
Podés consultar en esta página el valor del dólar en cada banco: Cotización banco por banco.
Valor del CCL hoy, viernes 17 de julio
El dólar CCL cerró a $1.570,83 y la brecha con el dólar oficial se posicionó en el 6,3%.
Valor del dólar MEP hoy, viernes 17 de julio
El dólar MEP cerró a $1.519,39 y la brecha con el dólar oficial es de 2,8%.
Precio del dólar tarjeta hoy, viernes 17 de julio
El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.950.
Cotización del dólar cripto hoy, viernes 17 de julio
El dólar cripto o dólar Bitcoin opera a $1.568,77, según Bitso.
Valor de Bitcoin hoy, viernes 17 de julio
Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, cerró en los u$s64.090,69, según Binance.
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