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17 de julio 2026 - 18:07

El dólar blue subió $20 en la semana y la brecha con el oficial se ubicó en máximos desde junio

El billete informal anotó su primer avance semanal en lo que va de julio y cerró por encima del minorista y el MEP.

El dólar blue cerró la semana al alza.

El dólar blue cerró la semana al alza.

Depositphotos

El dólar blue subió $5 y cerró a $1.510 para la compra y a $1.530 para la venta este viernes, según los operadores de la city consultados por Ámbito. Así, el billete informal anotó su primer avance semanal de julio y terminó por encima del tipo de cambio minorista y el dólar MEP.

Asimismo, la brecha con el dólar mayorista alcanzó máximos desde el mes de junio al superar el 3,5%. A nivel nominal, borró completamente la caída acumulada en 2026 y retornó al precio de cierre de 2025.

Informate más

A cuánto cerró el dólar oficial hoy, viernes 17 de julio

En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar cerró a $1.478 para la venta.

Valor del dólar MEP hoy, viernes 17 de julio

El dólar MEP cerró a $1.519,39 y la brecha con el dólar oficial es de 2,8%.

Precio del dólar tarjeta hoy, viernes 17 de julio

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.950.

Cotización del dólar cripto hoy, viernes 17 de julio

El dólar cripto o dólar Bitcoin opera a $1.568,77, según Bitso.

Valor de Bitcoin hoy, viernes 17 de julio

Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, cerró en los u$s64.090,69, según Binance.

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