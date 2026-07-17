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17 de julio 2026 - 11:09

Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este viernes 17 de junio

Toda la información sobre el dólar, las acciones y los bonos

Toda la información sobre el dólar, las acciones y los bonos

Por Depositphotos

Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.

El dólar oficial extendió su rebote este jueves, mientras que los paralelos cerraron en línea con el mercado mayorista. En ese contexto, los activos argentinos tuvieron una rueda de bajas y el riesgo país repuntó hasta los 410 puntos básicos. Los inversores siguen de cerca la escalada de tensión bélica en el estrecho de Ormuz y la tensión impacta en las bolsas del mundo y la cotización del petróleo, que supera los u$s85 para el barril de Brent. En la city, hay expectativa por el cierre de la semana.

La FIFA podría embolsar u$s9.000 millones con el Mundial 2026, pero EEUU no logró el "boom" turístico esperado

Las llegadas internacionales a EEUU crecieron apenas un 0,2% durante la fase de grupos del Mundial, muy lejos de las proyecciones de la FIFA, que estimó un impacto de u$s30.500 millones en la economía estadounidense. Los detalles, en la nota.

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Dólar hoy: a cuánto cotiza este viernes 17 de julio

Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.

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El riesgo país se encamina a cerrar la semana en baja, ante mayores conflictos en Medio Oriente

Este viernes, tanto la renta fija como la renta variable acumulan perdidas semanales ante un mayor recrudecimiento en el Estrecho de Ormuz.

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La inflación de la zona euro retrocedió un 0,1% mensual en junio y cumplió las expectativas del mercado

El dato de IPC se moderó en junio con una caída mensual del 0,1% y una suba interanual del 2,8%, impulsada por la desaceleración de los costos energéticos y de alimentos frescos. Los detalles, en la nota.

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El dólar oficial se mantiene por debajo de los $1.500 en el cierre de una semana de mayor calma

En paralelo a la tranquilidad cambiaria, las reservas internacionales brutas cayeron en la rueda de ayer, pese a que el equipo económico mantiene la compra de dólares.

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La canasta de crianza subió en junio de hasta 1,9%: ¿cuánto se necesita para mantener a un hijo?

Estas canastas miden el costo de mantener a niños de entre 0 y 12 años, y tiene dos componentes: los bienes y servicios necesarios, y la valorización de las tareas de cuidado.

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La Bolsa de Taiwán sufre el mayor desplome diario de su historia, arrastrada por TSMC

Tras anunciar que sus ganancias se expandieron un 77,4 % interanual, el gigante de semiconductores cayó 7,29% y arrastró a la bolsa taiwanesa, de fuerte perfil tecnológico. Los detalles, en la nota.

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Comercio: el Gobierno prepara una mayor fiscalización para combatir la evasión, mientras los súper dicen estar "en rojo"

En medio de la baja de la recaudación, el Ejecutivo busca mejorar los controles sobre la evasión impositiva. Supermercadistas aseguran que la competencia desleal de la informalidad agrava la crisis de un sector golpeado por la caída del consumo.

Por Erika Cabrera

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El Gobierno promulgó acuerdos con Francia, Suiza y San Marino sobre impuestos y seguridad social

El Poder Ejecutivo oficializó la promulgación de tres leyes que aprueban un protocolo para actualizar el convenio con Francia destinado a evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal, además de dos convenios de seguridad social con Suiza y San Marino.

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Las bolsas del mundo caen con fuerza arrastradas por las tecnológicas y el petróleo supera los u$s85

Este viernes se produjo otra venta masiva de acciones de fabricantes de chips que se extendió por los mercados bursátiles mundiales, provocando una debacle en toda Asia y una caída en los índices bursátiles europeos.

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Lo que se dice en las mesas: pulseada entre el equipo económico y el presidente Javier Milei por reactivar

La economía argentina compite, pero la pulseada entre el equipo de Luis Caputo y Milei podría impactar la inflación y el dólar.

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Javier Milei cargó contra la oposición tras la caída de la reforma de la ley de Tierras: "Son los enemigos del progreso"

El Presidente disertó en el 172° aniversario de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, donde defendió su proyecto de "inviolabilidad de propiedad privada".

Por Carlos Lamiral

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Morosidad: más del 50% de las personas que solo tienen créditos con fintech registra atrasos en los pagos

La morosidad crece en todos los segmentos, pero es particularmente más preocupante entre familias, jóvenes y personas con dificultades para acceder a créditos bancarios.

Por Santiago Reina

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