Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este viernes 17 de junio

El dólar oficial extendió su rebote este jueves, mientras que los paralelos cerraron en línea con el mercado mayorista. En ese contexto, los activos argentinos tuvieron una rueda de bajas y el riesgo país repuntó hasta los 410 puntos básicos. Los inversores siguen de cerca la escalada de tensión bélica en el estrecho de Ormuz y la tensión impacta en las bolsas del mundo y la cotización del petróleo, que supera los u$s85 para el barril de Brent. En la city, hay expectativa por el cierre de la semana.