Entre cábalas y reuniones familiares, así vivirán los funcionarios la final del Mundial

La actividad oficial volverá a reducirse al mínimo durante la duración del partido. Dónde y junto a quién compartirá el Gabinete la gran final.

La Selección argentina buscará este domingo un nuevo título bajo la mirada atenta de todo un país, incluido el Gobierno. Salvo por el operativo de seguridad previsto para el eventual regreso del plantel, la actividad oficial se verá reducida al mínimo durante las horas del partido y buena parte del Gabinete repetirá las rutinas que mantuvo a lo largo del torneo. Como ocurrió en los encuentros decisivos anteriores, la agenda oficial quedará en un segundo plano hasta que termine la final.

En la residencia de Olivos, el presidente Javier Milei volverá a seguir el partido junto a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. La decisión responde, en parte, a una cuestión de seguridad, pero también a una cábala que ambos resolvieron mantener durante todo el campeonato. Los hermanos vieron allí cada uno de los encuentros definitorios de la Selección y no tienen previsto modificar la rutina en el día más esperado del Mundial. En el entorno presidencial aseguran que no hubo margen para pensar en otra alternativa. Después de cada victoria argentina, la idea de sostener exactamente el mismo esquema ganó fuerza. Otra de las cábalas del primer mandatario es la indumentaria: vestirá el overol de YPF.

Fuentes de Balcarce 50 confirmaron a Ámbito que Karina pidió a los miembros del Gabinete que no viajaran a Estados Unidos a ver el partido contra España. La excepción son los funcionarios de segunda y tercera línea..

En este marco, el jefe de los ministros Diego Santilli , también apostará por la comodidad del hogar y la familia para ver la final. Asimismo, tendrá un ojo puesto en el operativo de seguridad, que coordina junto a al titular de dicha cartera, Alejandra Monteoliva . La funcionaria será probablemente la que más trabaje durante el domingo, abocada al despliegue de fuerzas para controlar los festejos y el regreso de la Selección.

La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello , también mantendrá la fórmula que hasta ahora le dio resultado. Según pudo saber este medio, verá la final sola en su casa. Así siguió todos los partidos disputados fuera del horario laboral y considera que no hay motivos para alterar esa rutina justo en el encuentro decisivo.

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, también apelará a la continuidad. Seguirá la final desde su casa junto a su familia y con el mismo grupo de personas con el que compartió la definición del Mundial de Qatar 2022. Esa es su principal cábala para el partido decisivo: no modificar la compañía ni el ámbito desde el que vivió la última consagración argentina.

La titular del bloque libertario en el Senado, Patricia Bullrich, volverá a reunirse con su círculo más cercano. La ministra de Seguridad tiene previsto ver el partido en su casa "junto a su marido y algunos amigos", tal como ocurrió durante la semifinal, confirmaron desde su entorno. También repetirá otra de sus cábalas. Usará la misma camiseta de la Selección que la acompaña desde el primer partido del Mundial. Quienes la conocen aseguran que existen otros rituales, aunque prefieren mantenerlos en reserva.

LA ARGENTINA ES ENORMEEEEEEE

SOMOS FINALISTAS DEL MUNDO



OTRA VEZZ



OBELISCOOOOO pic.twitter.com/mZRNUDV8nk — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) July 15, 2026

El ministro de Economía, Luis Caputo, también eligió la continuidad. Seguirá la final en su casa junto a su familia, lejos de la actividad oficial. En las últimas horas, el funcionario volvió a quedar en el centro de la escena política al responder en redes sociales al conductor británico Piers Morgan, quien había relativizado el reclamo argentino sobre las Islas Malvinas. "Mediocre y resentido", escribió Caputo en su cuenta de X, en una publicación que rápidamente tuvo repercusión.

Argentina can win or lose the next match. But two things will happen for sure: we will celebrate anyway, and you will continue to be a mediocre and resentful person.



Argentina puede ganar o perder el próximo partido. Pero dos cosas van a pasar seguro: los argentinos vamos a… https://t.co/SVXblO0v89 — totocaputo (@LuisCaputoAR) July 16, 2026

El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, volverá a reunirse con su familia en la casa de su padre, el exsenador Eduardo Menem, donde también siguió los encuentros anteriores del Mundial. En cambio, el asesor presidencial Santiago Caputo no repetiría el esquema que mantuvo durante el torneo, cuando siguió cada partido desde el Salón Martín Fierro de la Casa Rosada, y para la final permanecerá fuera de su despacho. Quien tampoco estará en Buenos Aires es el vocero presidencial, Adrián Ravier, que viajará a La Pampa, como hace habitualmente los fines de semana, y desde allí seguirá la definición entre Argentina y España.

El Gobierno trabaja con distintas áreas en el dispositivo de seguridad para recibir a la Selección

El Gobierno aceleró en las últimas horas el diseño del operativo que se pondrá en marcha para recibir a la Selección argentina cuando regrese al país tras la final del Mundial. La coordinación está a cargo de la Jefatura de Gabinete junto a los ministerios de Seguridad, Defensa y Transporte, que trabajan sobre distintos escenarios para garantizar el traslado del plantel y ordenar la movilización de miles de personas que podrían concentrarse de manera espontánea en distintos puntos del Área Metropolitana de Buenos Aires.

Aunque todavía no existe un recorrido confirmado, una de las alternativas que continúa bajo análisis es un eventual paso por la Casa Rosada. La posibilidad fue impulsada por el presidente Javier Milei, quien puso a disposición el histórico balcón de Balcarce 50 para que los jugadores puedan saludar a los hinchas si obtienen el título. En el Ejecutivo aclaran que la decisión dependerá exclusivamente del cuerpo técnico y de los futbolistas.

El Gobierno ultima el operativo de seguridad.

Otro de los temas que permanece bajo análisis es la posibilidad de decretar un asueto para facilitar las celebraciones en caso de una consagración argentina. Sin embargo, fuentes oficiales señalaron que no habrá definiciones antes del partido y que cualquier anuncio será comunicado recién el domingo, una vez finalizada la final. La intención del Gobierno es evitar anticipar medidas antes de conocer el desenlace deportivo y adaptar el operativo a las circunstancias que se presenten tras el encuentro.

El diseño del operativo toma como antecedente lo ocurrido en diciembre de 2022, cuando la multitud que salió a las calles obligó a modificar sobre la marcha el recorrido previsto y la delegación terminó saludando desde helicópteros. Por ese motivo, las fuerzas de seguridad trabajan sobre distintos planes de contingencia que contemplan cortes de tránsito, corredores seguros y la coordinación con las autoridades de la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires.

En lCasa Rosada insisten en que cualquier eventual celebración buscará mantener el foco exclusivamente en la Selección y evitar una apropiación política de los festejos. Mientras tanto, el alcance definitivo del operativo quedará sujeto al resultado de la final y a las decisiones que adopte la Asociación del Fútbol Argentino una vez concluido el partido.