Malvinas en las aulas: impulsan una ley para colocar carteles sobre la soberanía argentina en todas las escuelas + Agregar ámbito en









Los carteles se instalarían en los establecimientos de gestión pública y privada e incluirían un mensaje de reivindicación de soberanía.

Carteles de referencia de las islas ya se encuentran en rutas y monumentos de todo el país.

El reclamo por la soberanía argentina en las islas Malvinas, cuya sensibilidad se removió tras el triunfo de la selección de fútbol contra Inglaterra, provocó reacción internacional y de toda la plana dirigencial local. Ahora, se conoció un proyecto de ley, que busca "mantener viva la memoria y fortalecer el conocimiento sobre Malvinas". "Es una política de Estado y un compromiso con las futuras generaciones", explicó Jorge Taiana, autor del proyecto, en sus redes sociales.

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La medida, cuya autoridad de aplicación será el Ejecutivo nacional, propone que todos los establecimientos educativos de gestión estatal y privada, de todos los niveles y modalidades del sistema educativo nacional, tengan un cartel que indiquen la distancia con las islas Malvinas. La propuesta será de aplicación obligatoria.

Según señala su redacción, la ley pretende "promover la reflexión y la formación de todos los estudiantes en la 'Cuestión Malvinas', como acción de promoción de la política de Estado relativa al ejercicio de la soberanía". Además de la distancia, el cartel deberá incluir -como mínimo- "una referencia a la soberanía argentina" sobre las Islas Malvinas y "contenidos pedagógicos acordes". Se establece que en dos años la norma esté complemetamente implementada.

La bandera de la selección que provocó el debate global. La AFA se refirió a Malvinas: "La albiceleste abre puertas donde no llegan los discursos" La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) difundió este viernes un contundente documento institucional en medio de la controversia generada tras la semifinal del Mundial 2026 entre Argentina e Inglaterra. Sin hacer una referencia directa a la bandera con la inscripción "Las Malvinas son argentinas", el organismo puso el foco en el lugar que ocupa la Selección como uno de los mayores símbolos del país y en el impacto que el fútbol argentino genera a nivel internacional.

"Hay riquezas que no figuran en las reservas de un Banco Central. No cotizan en bolsas internacionales ni se transportan en barcos. Sin embargo, generan prestigio, confianza, reconocimiento y oportunidades para un país entero. El fútbol argentino es una de ellas", comienza el documento, titulado "El fútbol argentino, un activo estratégico de la Nación".

A lo largo del comunicado, la entidad sostiene que cada presentación del seleccionado trasciende el resultado deportivo y representa la identidad argentina frente al mundo. "Cada vez que la Selección Argentina sale a una cancha, no solo representa a una asociación deportiva. Representa a la Argentina. Lleva consigo una identidad, una historia y una forma de entender el juego que el mundo reconoce, respeta y admira", expresa el texto. "En las relaciones internacionales existe un concepto conocido como poder blando: la capacidad de un país para influir, acercar posiciones y construir vínculos a través de su cultura, sus valores y sus símbolos. Pocos activos argentinos expresan ese poder con tanta fuerza como el fútbol", remarcó.

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