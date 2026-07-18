La city celebra el dato de la inflación de junio, pero enciende luces amarillas sobre el frente fiscal

Las principales consultoras coincidieron en que la desaceleración de los precios refuerza el proceso de desinflación. No obstante, advirtieron por el incumplimiento de la meta fiscal con el FMI y señalaron que la elevada mora crediticia continúa siendo uno de los principales focos de preocupación.

El dato de inflación de junio fue destacado de forma mayoritaria por las voces autorizadas de la city. Sin embargo, encendió algunas alarmas respecto del resultado fiscal del mismo mes, que incumplió la meta con el FMI . También remarcaron que la desaceleración del IPC contrasta con los datos del mercado laboral y con la mora crediticia , que continúa en niveles elevados.

La consultora 1816 destacó que fue "muy bueno el dato de inflación en junio", ya que perforó el 2% , mientras que la inflación núcleo dio apenas 1,6% (el segundo registro más bajo de la era Milei). "La expectativa del mercado es que siga desacelerándose el IPC hasta la zona de 1,4% en el cuarto trimestre . Lo negativo de los últimos días en materia de precios es lo que pasó con el petróleo (que, por otro lado, ayuda para las cuentas externas): según nuestros cálculos, la nafta dejó de estar cara en Argentina ", ampliaron.

A su turno, desde Parakeet también resaltaron el dato del IPC: "La desaceleración inflacionaria continuó su curso, con un dato que refuerza la lectura optimista sobre la dinámica de precios: la núcleo marcó 1,6% mensual , un nivel por debajo del índice general que consolida la tendencia desinflacionaria . Resulta destacable que esto fue parejo tanto en la medición de INDEC como en el índice núcleo excluyendo componentes estacionales, servicios regulados y carnes. Este resultado, a nuestro criterio, es relevante, dado que captura mejor la inercia, despojada del ruido estacional y de decisiones de política".

"Los buenos números de inflación contrastan con los datos del mercado laboral ", enfatizaron desde la consultora 1816 . Esta semana también se conoció que el empleo registrado en el sector privado cayó en abril por undécimo mes consecutivo y que, además, en la comparación interanual solo aumentó en Neuquén, San Juan y Río Negro .

Por su parte, desde Grupo SBS eligieron destacar como dato a tener en cuenta el resultado fiscal primario base caja , que en junio arrojó un déficit de $696.843 millones , en lo que fue el tercer mes con rojo primario para la actual gestión. Asimismo, resaltaron que, ante intereses netos por $328.049 millones , el resultado financiero fue deficitario en $1.024.891 millones .

"El resultado empeora contra junio de 2025, que había mostrado superávit. El primer semestre acumula así un superávit primario de 0,7 puntos porcentuales del PBI estimado y un superávit financiero de 0,15 puntos porcentuales. Se acumula así, excluyendo ingresos extraordinarios, en los últimos 12 meses un superávit primario de 1,15 puntos porcentuales del PBI", destacó el mismo informe.

Así, desde 1816 resaltaron que el Tesoro terminó incumpliendo la meta fiscal del acuerdo con el FMI del semestre por $0,57 billones. "Dado el vínculo del Gobierno con el organismo, los logros en materia fiscal y el monto (pequeño) del incumplimiento, no esperamos castigo alguno por parte del Fondo, pero el dato obliga a mirar de cerca la recaudación y el gasto en el segundo semestre", opinaron.

"El rojo primario de junio no modifica la lectura de fondo. Se trata de un resultado con fuerte componente estacional, asociado al pago del medio aguinaldo y a la postergación del pago del Impuesto a las Ganancias de personas físicas, que llega tras cinco meses consecutivos de superávit y deja al primer semestre con las cuentas ordenadas y el compromiso oficial con el equilibrio intacto. Con todo, la foto de un mes puntual importa menos que los diversos factores que definirán la trayectoria fiscal del segundo semestre", describieron, sin embargo, desde SBS.

Por último, desde One618 señalaron que hoy por hoy el riesgo más difícil de administrar sigue siendo el del crédito. La mora bancaria, en 12,7%, continúa creciendo y ya excluye a casi 7 millones de argentinos del financiamiento. Además, el crédito al consumo se contrajo 0,8% real en junio y el crédito bancario al sector privado se ubica en apenas 9,2% del PBI, frente a un promedio regional de 47%.

"Los bancos no prestan con alegría cuando sus carteras irregulares siguen creciendo, y el espacio fiscal para estimular el gasto está prácticamente cerrado si el Gobierno quiere preservar el superávit. La recuperación del consumo descansa casi enteramente en que los salarios reales le ganen a la inflación con suficiente claridad en la primera mitad de 2027. Si el consumo no se activa, el relato electoral llega sin el argumento que más mueve al votante que no sigue los spreads de deuda", concluyeron.