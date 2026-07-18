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18 de julio 2026 - 09:10

Selección argentina, EN VIVO: la jornada del sábado 18 de julio en el Mundial 2026

En Nueva York, la Selección afronta el último entrenamiento de cara a la gran final.

En Nueva York, la Selección afronta el último entrenamiento de cara a la gran final.

Por @Argentina

A poco más de 24 horas de la gran final, los conducidos por Lionel Scaloni afrontan el último entrenamiento. El equipo podría presentar cambios para enfrentar a España.

Tras la histórica clasificación a la final del Mundial 2026 con la victoria sobre Inglaterra, la Selección argentina ya cambió el foco y comenzó a preparar el duelo decisivo frente a España. Con la recuperación de los futbolistas como prioridad después del desgaste de la semifinal, Lionel Scaloni puso en marcha los trabajos pensando en el compromiso del domingo. El cuerpo técnico ya empezó a evaluar la formación que saldrá a buscar un nuevo título mundial.

La actividad continuará este sábado con el último entrenamiento antes de la final. Allí, Scaloni terminará de definir el once inicial para el encuentro que se disputará el domingo desde las 16 en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

Lionel Scaloni palpitó la final ante España: "Jugaremos a lo Argentina"

El entrenador de la Selección argentina, Lionel Scaloni, brinda este viernes una conferencia de prensa en la previa de la final del Mundial 2026 ante España, que se disputará el domingo desde las 16 en el MetLife Stadium.

El técnico analiza el encuentro frente al conjunto dirigido por Luis de la Fuente, se refiere al estado de sus jugadores y comienza a despejar las dudas sobre la formación para buscar el bicampeonato mundial.

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La FIFA confirmó al árbitro de la final Argentina-España: quién es y la polémica que lo marcó

La FIFA confirmó este jueves al árbitro que tendrá la responsabilidad de impartir justicia en la final del Mundial 2026 entre Argentina y España, que se disputará este domingo desde las 16 (hora argentina) en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

El elegido por la Federación Internacional de Fútbol fue el esloveno Slavko Vincic, quien estará al frente del partido que definirá al nuevo campeón del mundo. El juez europeo será acompañado por sus compatriotas Tomaz Klancnik y Andraz Kovacic, que cumplirán la función de árbitros asistentes.

Además, el jordano Adham Makhadmeh fue designado como cuarto árbitro, mientras que su compatriota Mohammad Alkalaf será el árbitro de reserva.

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Scaloni podría hacer tres cambios para la final del Mundial

A la espera del entrenamiento a puertas cerradas de este viernes a las 16.30, hay algunas incógnitas que comienzan a plantearse sobre la mesa. La formación titular que saldrá a la cancha en el MetLife Stadium de Nueva Jersey podría sufrir hasta tres modificaciones con respecto al equipo que enfrentó a Inglaterra.

Scaloni define la formación para la final.

Scaloni define la formación para la final.

Para la consideración del cuerpo técnico de Scaloni, hay jugadores como Nicolás González y Gonzalo Montiel que ganaron terreno para meterse en el equipo.

Otra cuestión de fondo es el caso Rodrigo De Paul: siendo el segundo máximo referente del equipo (después de Messi), fue suplente ante Ingleterra pero tuvo un muy buen ingreso en el segundo tiempo.

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