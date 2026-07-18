Selección argentina, EN VIVO: la jornada del sábado 18 de julio en el Mundial 2026

Tras la histórica clasificación a la final del Mundial 2026 con la victoria sobre Inglaterra, la Selección argentina ya cambió el foco y comenzó a preparar el duelo decisivo frente a España. Con la recuperación de los futbolistas como prioridad después del desgaste de la semifinal, Lionel Scaloni puso en marcha los trabajos pensando en el compromiso del domingo. El cuerpo técnico ya empezó a evaluar la formación que saldrá a buscar un nuevo título mundial.
Lionel Scaloni palpitó la final ante España: "Jugaremos a lo Argentina"
El entrenador de la Selección argentina, Lionel Scaloni, brinda este viernes una conferencia de prensa en la previa de la final del Mundial 2026 ante España, que se disputará el domingo desde las 16 en el MetLife Stadium.
El técnico analiza el encuentro frente al conjunto dirigido por Luis de la Fuente, se refiere al estado de sus jugadores y comienza a despejar las dudas sobre la formación para buscar el bicampeonato mundial.