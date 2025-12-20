SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

En Vivo
20 de diciembre 2025

Quiniela de hoy, en vivo: resultados de la Nacional y Provincial sábado 20 de diciembre

Resultados de la quiniela nacional y provincial del sábado 20 de diciembre

Conocé todos los resultados y ganadores del sorteo de la Quiniela Nacional y Provincia del sábado 20 de diciembre.

Los resultados de la Quiniela Nocturna Nacional y Provincial ayer, viernes 19 de diciembre

Nacional

  • 9280
  • 1919
  • 8071
  • 6236
  • 0554
  • 1352
  • 5042
  • 8764
  • 9446
  • 1532
  • 4852
  • 6025
  • 6369
  • 1221
  • 3224
  • 6797
  • 0575
  • 7169
  • 1162
  • 1698

Provincial

  • 4687
  • 5847
  • 3456
  • 4424
  • 0371
  • 3070
  • 2547
  • 9401
  • 6352
  • 5109
  • 6259
  • 3064
  • 8896
  • 5740
  • 8891
  • 8724
  • 0242
  • 0606
  • 8555
  • 4887

¿Cómo es el sorteo de la quiniela?

El sorteo de los números se realiza en las salas de la Lotería de la Ciudad de Buenos Aires -para Capital Federal- y en las Salas de la Lotería de la Provincia -para Buenos Aires- y se utiliza cuatro bolilleros que van a conformar los distintos números, el primero corresponde al millar, el segundo a la centena, el tercero a la decena y el cuarto a la unidad, y cada uno de esos bolilleros tienen diez bolillas (esas bolillas tienen números desde el 0 al 9) y un quinto bolillero que va a conformar las distintas fechas en el tablero (este tiene veinte bolillas que van desde el 1 al 20, que corresponden a las veinte posiciones en el tablero).

¿Cómo se juega a la Quiniela?

El juego de la Quiniela consiste en apostar una cierta cantidad de dinero a números de 1 cifra, 2 cifras, 3 cifras o 4 cifras.

