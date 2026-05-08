EEUU asegura esperar "una respuesta de Irán en las próximas horas", para llegar a un acuerdo + Seguir en









El secretario de Estado Marco Rubio mantuvo una activa gira diplomática por Italia, donde se reunió con el papa León XIV y la premier Giorgia Meloni.

Más tarde, Rubio brindó una conferencia de prensa en la embajada de Washington en Roma, donde habló de sus meetings y de las situación en Irán AP

El secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, se refirió a la guerra con Irán, en una conferencia de prensa en la embajada estadounidense en Roma, luego de una gira diplomática en Italia. "Veremos qué sucede, habrá novedades en las próximas horas", dijo el funcionario de Washington.

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"Irán está fragmentado, pero realmente espero una propuesta seria de su parte", dijo Rubio, mostrando un cierto de grado de optimismo, a pesar de los ataques cruzados que se desataron en el estrecho de Ormuz en la primera hora del viernes.

Por otro lado, el secretario de Estado tocó temas relacionados a su gira por Italia, en donde mantuvo encuentros con la primera ministra Giorgia Meloni y el papa León XIV.

En cuanto a Meloni, Rubio confirmó que no se habló de una retirada de tropas que responden a Washington, desplegadas en la Península Itálica. "No discutimos la retirada de tropas estadounidenses de Italia", aclaró el secretario de Estado, al tiempo que se definió como un "firme defensor de la OTAN".

En las últimas semanas, el presidente de EEUU Donald Trump había asegurado que Washington evaluaba retirar tropas de Europa, en medio de las diferencias con la OTAN por la guerra ilegal en Irán. Trump llegó a barajar una salida de la organización de defensa en más de una vez, ya que ésta no responde como él pretende.

A pesar de que la postura de Rubio parece salirse de las amenazas más duras del presidente al que responde, no dejó de criticar a "algunos países europeos" como España, por haber negado el uso de bases militares estadounidenses "durante una emergencia muy seria", lo que, según dijo, "ha creado peligros innecesarios" para EEUU en el contexto de las agresiones contra Irán. Por otro lado, en cuanto a su reunión con el Sumo Pontífice, Rubio la calificó de "muy positiva". "Tenemos una relación muy sólida con el Vaticano y este viaje había sido planificado desde hace mucho tiempo". "Fue una muy buena reunión; hablamos sobre distintas regiones del mundo donde el Vaticano tiene presencia". Al mismo tiempo, Trump desde Washington dijo que le pidió a Rubio que le comente al Papa "con mucha cortesía y respeto" que Irán "no puede tener un arma nuclear".