Javier Milei reunió al Gabinete y volvió a respaldar a Manuel Adorni en medio de la crisis interna

El encuentro se extendió por más de dos horas y media en Casa Rosada. El Presidente abrió la reunión con un panorama general y luego el jefe de Gabinete repasó el plan de gestión 2026/27, la reestructuración presupuestaria, los retiros voluntarios y la agenda legislativa.

El presidente Javier Milei encabezó este viernes una nueva reunión de Gabinete en Casa Rosada, en medio de las tensiones internas que atraviesan al oficialismo por la situación del jefe de Gabinete, Manuel Adorni , y el malestar que generaron los reclamos públicos de Patricia Bullrich para que adelante la presentación de su declaración jurada.

La reunión comenzó pasadas las 14 y se extendió durante más de dos horas y media. Milei abrió el encuentro con una exposición de alrededor de 30 minutos, en la que trazó un panorama general de la gestión y volvió a expresar un fuerte respaldo político a Adorni.

Luego, el jefe de Gabinete tomó la conducción del encuentro. En ese tramo, agradeció a los equipos por el informe de gestión del Congreso y repasó los principales lineamientos del plan de gestión 2026/27 , con foco en la reorganización administrativa y presupuestaria que impulsa el Gobierno.

Durante la reunión, Adorni expuso sobre la reestructuración presupuestaria que el Ejecutivo tenía previsto firmar este viernes. En ese marco, se planteó un esquema de retiros voluntarios y desvinculaciones en organismos públicos , con el objetivo de concretar esa etapa hacia fines de mayo.

Otro de los puntos abordados fue la revisión de la participación argentina en organismos internacionales, uno de los temas incluidos en el repaso de gestión que se realizó durante el encuentro.

También participaron de la reunión los jefes de bloque del oficialismo en el Congreso: Martín Menem, en Diputados, y Patricia Bullrich, en el Senado. Ambos intervinieron en el análisis de los proyectos legislativos que el Ejecutivo buscará impulsar en las próximas semanas.

La cumbre se dio en un clima político sensible para el Gobierno, atravesado por los cuestionamientos a Manuel Adorni y por las tensiones internas que se abrieron luego de que Bullrich reclamara públicamente que el jefe de Gabinete presente cuanto antes su declaración jurada.